Miguel Álvarez, en rueda de prensa: «Necesitamos ganar, pero desde la tranquilidad para no precipitarnos»

El acierto. Esta es la palabra que resume la problemática que vive actualmente la UD Ibiza según su técnico Miguel Álvarez, que compareció este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro que el cuadro celeste disputará el próximo domingo a las 12 en el Palladium Can Misses frente al Algeciras.

Y es que el entrenador jienense se mostró convencido de que «ya se ha solucionado lo prioritario» y que «solo falta más productividad a nivel ofensivo, porque parece que se ha hecho mucho, pero aún no da». El técnico incidió sobre todo en el aspecto emocional, ya que «aunque los jugadores están bien, subirán más el ánimo cuando ganen. Necesitamos ganar, pero desde el trabajo y la tranquilidad para no precipitarnos», subrayó.

Sin embargo, el andaluz reconoció que «hablar de fútbol y tranquilidad en la misma frase parece de locos, porque el fútbol es inmediatez» y lo ve reflejado en que no sabe «cuantos entrenadores han sido destituidos ya». El objetivo está claro: «Nos centramos en que los jugadores se sientan bien emocionalmente y que un resultado, sea bueno o malo, no nos cambie». La búsqueda de una mejora anímica en la plantilla ha sido uno de los principales focos de Álvarez estas semanas, que ha buscado sesiones de entrenamiento «donde los jugadores hagan trabajos donde se sientan bien y no haya constantes errores para que se sientan cómodos y mejoren individualmente», señaló.

Miguel también quiso sacar pecho tras el despliegue ofensivo mostrado por el equipo el otro día frente al Europa, que terminó pidiendo la hora en los minutos finales: «El otro día pusimos 40 balones al área y el Europa 6. No pudimos hacer más porque tuvimos ocasiones a balón parado, en transición, con combinaciones... con todo el trabajo que hicieron los chicos tenía que haber habido más goles».

Más oportunidades en el ataque

El técnico reconoció que «ser delantero hoy en día es muy difícil porque todos los equipos están muy estructurados y trabajados, y hay que tomar decisiones muy rápido», pero consideró que «la naturalidad» es la clave para que jugadores como Davo o Sofiane cojan más confianza de cara a la portería rival. Sobre los atacantes, el jienense mostró empatía con la situación actual ya que «no debe ser fácil para ellos llevar varias jornadas sin marcar y es normal sentir preocupación pese a que se muestran lo más profesionales posible».

Can Misses fue una caldera a presión durante la segunda parte en el encuentro del otro día y el entrenador celeste fue consciente de ello: «Si no hubiera sido por la afición, el otro día no empatamos. Yo quiero estar con los míos porque es mi hábitat, y cuando le das algo a esta afición, se vuelca brutalmente con el equipo».

La integración de Gallar en la alineación tras perderse varias semanas por su lesión está siendo una buena noticia para Álvarez, que señaló que «puede jugar en diferentes posiciones en el ataque» y cuyo objetivo es «que se encuentre lo más cómodo posible, sea en banda o como mediapunta, al igual que Fede». El entrenador destacó que quiere «movilidad y libertad en el ataque», sobre todo por parte de un pletórico Bebé que «tiene que estar lo más cerca posible del área porque ahí es mortal y puede ayudar aún más de lo que lo está haciendo», indicó.

Optimismo y buenas sensaciones son las que resumen el estado actual de una plantilla que busca su primera victoria en este mes y cuyos brotes verdes se empezaron a ver el otro día ante el Europa, contra el que el casillero goleador de la UD Ibiza volvió a estrenarse tras varias semanas a cero.