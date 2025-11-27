Escolares de la isla descubren cómo se vive un entrenamiento de la UD Ibiza desde dentro

Más de un centenar de alumnos del CEIP Sant Antoni de Portmany y CEIP Can Misses han disfrutado del entrenamiento del primer equipo de la UD Ibiza durante la mañana de este jueves con una visita muy especial al Palladium Can Misses. Los niños pudieron presenciar de cerca la rutina diaria de los futbolistas profesionales del club pitiuso en la que ha sido una jornada inolvidable para ellos.

Los jóvenes han podido seguir desde la grada la sesión de trabajo previa al partido que enfrentará a la UD Ibiza contra el Algeciras CF el próximo domingo a las 12 horas. Calentamientos, ejercicios con balón, trabajo táctico y ensayo de jugadas han formado parte del menú que han podido observar los estudiantes durante la mañana.

Una vez finalizado el entrenamiento, los jugadores celestes se han acercado hasta los niños y niñas para compartir un rato distendido con ellos. Los alumnos han aprovechado la ocasión para plantearles sus dudas y curiosidades sobre la vida de un futbolista, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y no han faltado las fotos de recuerdo ni la firma de autógrafos de todos los integrantes de la primera plantilla.

La jornada ha culminado con una gran sorpresa: la entrega de entradas de regalo para el próximo partido en casa frente al Algeciras CF en el Palladium Can Misses. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto #UDIbizaSolidari, con el que el club pretende reforzar la conexión con la población de la isla, acercar la figura de los jugadores a los más pequeños y fomentar el sentimiento de pertenencia hacia la UD Ibiza entre las nuevas generaciones.