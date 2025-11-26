Bebé, en rueda de prensa: «Estoy disfrutando mucho con este sistema»

Si hay un jugador que ahora mismo sonríe en la UD Ibiza es Bebé. El atacante celeste pasó este miércoles por rueda de prensa para analizar la situación actual del equipo tras acumular cuatro empates seguidos y hablar sobre su evolución personal tras la llegada de Miguel Álvarez al banquillo, que le ha llevado a convertirse actualmente en el jugador más en forma de la plantilla.

Y es que el caboverdiano atravesó un momento complicado tras la marcha de Jémez en octubre y la llegada de Álvarez: «Fue diferente porque Paco me pedía unas cosas y ahora Miguel me pide otras». Bebé reconoció que su suplencia durante los primeros encuentros con el nuevo técnico eran razonables ya que «el míster quería que defendiese, entrenase y ayudase más».

Una conversación entre jugador y entrenador fue el punto de inflexión que marcó la evolución del extremo en sus últimas actuaciones: «tuvimos una charla en la que me pedía más esfuerzo porque los números en defensa no eran como los de mis compañeros. A partir de ahí empecé a correr más para ayudar al equipo porque ofensivamente ya estaba dando mucho, pero defensivamente no». El encuentro entre ambos no fue en vano, ya que el atacante confesó que ahora se siente «muy bien con este sistema y disfrutando mucho todos los partidos».

La situación personal de Bebé contrasta con la del resto de delanteros, que aún no terminan de encontrarse con el gol: «Es complicado para Davo y Sofiane, porque cuando el balón no entra te empiezas a frustrar y cuando tienes la oportunidad de meter una ocasión clara te cuesta más estar tranquilo». La «tranquilidad» es lo que el extremo considera que es la clave para que «el gol llegue cuando tenga que llegar y es lo que el míster más está transmitiendo».

Sin embargo, el futbolista celeste es optimista con la evolución de un equipo que ahora ve «más compacto, que está compitiendo y que genera más ocasiones de gol, aunque no haya acierto», además de afrontar con confianza el enfrentamiento del próximo domingo ante el Algeciras: «Llevamos cuatro empates y una victoria sería la hostia para engancharnos con el resto de equipos en mitad de tabla. Lo importante es competir como lo estamos haciendo y tengo la certeza de que vamos a ganar este fin de semana. No tengo duda».