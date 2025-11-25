Los motivos para la esperanza en la UD Ibiza

La UD Ibiza vuelve a dar señales de vida. Y aunque la clasificación pueda hacer pensar lo contrario —decimoquintos en el Grupo 2 de Primera RFEF con 15 puntos, apenas dos por encima del descenso tras 13 jornadas—, el equipo de Miguel Álvarez ha encendido una chispa que no se veía desde hace tiempo. Una chispa que invita a creer y que da motivos para sonreír.

El conjunto celeste, que este domingo frente al CE Europa batió el récord de tiempo sin marcar un gol en la historia de la entidad con 472 minutos, ha mostrado una mejoría incuestionable. Desde que el técnico jienense aterrizara en la isla el pasado 22 de octubre, su sello empieza a reconocerse en cada partido, tanto con balón como sin él. Y eso, pese a que la ansiada primera victoria aún se resiste.

Una defensa que ha dado un paso adelante

Los números no engañan: con Miguel Álvarez en el banquillo, el equipo solo ha encajado dos goles en cinco partidos. Uno fue en su debut ante el Teruel; el otro, el pasado domingo frente a un Europa que llegó al Palladium Can Misses como segundo clasificado y salió de allí minimizado, sin brillo, dando el empate por bueno y cayendo a la tercera plaza.

El contraste con la etapa de Jémez es evidente. En los ocho partidos que dirigió esta temporada, Ramón Juan recogió el balón de su portería en siete. Solo el Murcia se quedó sin marcar, y eso jugando casi todo el partido con un hombre menos por la expulsión de David del Pozo en el minuto once.

Hoy, la UD Ibiza es otra cosa: un bloque bajo mucho más ordenado, jugadores que saben cuándo saltar a la presión, ayudas defensivas constantes, líneas juntas, menos estiradas y una solidez y solidaridad entre compañeros que hacía meses que no se veía. Es un equipo más compacto, más difícil de romper, más reconocible.

Un ataque que por fin genera, insiste y amenaza

Sí, la pólvora sigue húmeda. Sí, falta gol. Pero el patrón ofensivo ya existe y el equipo genera oportunidades de sobra para ganar partidos. Álvarez ha encontrado equilibrio en el doble pivote formado por David García y David del Pozo, que se han adueñado de la sala de máquinas. Habrá que ver ahora cómo encaja Señé, de vuelta tras lesión y uno de los nombres propios de la pretemporada.

El técnico también ha recuperado la mejor versión de Bebé, que empezó la liga como un vendaval, pero que se apagó con el paso de las jornadas. Y además ha recuperado piezas capitales como Fran Castillo y Gallar, también marcados por problemas físicos.

El resultado: más fluidez, más profundidad, más desmarques útiles, más centros, más combinaciones por dentro y por fuera. Un Ernesto desequilibrante, aunque aún penalizado por decisiones finales mejorables, se suma a un equipo que empieza a aparecer en oleadas.

Los datos hablan por sí solos

En el debut de Álvarez frente al Teruel tras solo tres entrenamientos con el equipo, la UD Ibiza remató nueve veces, tres de ellas entre los tres palos, y sacó seis córners. En su segundo partido, contra el Tarazona, que en casa ha demostrado ser un rival intratable con cuatro victorias y dos empates, la escuadra insular tiró cinco veces, aunque solo dos de ellas a puerta, y sacó un total de cinco lanzamientos de esquina. En el tercero, frente al Betis, a pesar de no anotar ningún gol, la UD remató doce veces, de las que cinco fueron entre los tres palos, y botó seis córners.

Pero es que en el choque de Sanlúcar de Barrameda, el plantel celeste dispuso de 14 remates, seis a puerta, y ocho saques de esquina para haber conseguido una victoria más que merecida. En el último partido, el del Europa, que recordemos que desembarcó en Eivissa como segundo clasificado, los pupilos de Álvarez remataron once veces, seis entre los tres palos, y sacaron once saques de esquina. Empequeñecieron y dominaron a un rival peligroso y que estuvo durante todo el partido a merced de los ibicencos, que tuvieron que conformarse con el empate y a los que solo privó de la victoria su mala puntería y el buen hacer de Flere, el portero escapulat, que fue el mejor de los suyos junto a Jordi Cano, el punta que anotó el gol catalán y que es el máximo artillero de la categoría con ocho dianas, una menos de las que ha anotado toda la plantilla celeste.

El problema es evidente: falta acierto. Pero las ocasiones están ahí. Y la producción ofensiva se ha disparado.

Un equipo que crece… y que necesita el último empujón

Es innegable: la mano de Miguel Álvarez ya se nota. La UD Ibiza es ahora un equipo más serio, más ordenado, más competitivo. Solo falta transformar esa mejoría en victorias, algo urgente en un momento en el que el tiempo —como siempre en el fútbol— juega en contra. Pero si algo está claro es que el camino es el correcto. Los registros mejoran, las sensaciones, también y el equipo compite mucho mejor que hace un mes. Ahora toca lo más difícil: confirmarlo con una victoria que dé aire, moral y alegría a una afición que nunca deja de creer.

Un triunfo que puede ser el punto de inflexión. La UD Ibiza tiene motivos para la esperanza. Y la parroquia celeste, más que nunca, razones para seguir empujando.