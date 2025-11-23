La UD Ibiza rompe la sequía, pero no el maleficio frente al CE Europa

La UD Ibiza recupera el fútbol, pero no la sonrisa. El equipo dirigido por Miguel Álvarez empató este domingo ante el CE Europa en un partido en el que los celestes fueron superiores, sobre todo en la primera mitad, pero en el que el recién ascendido golpeó primero con un gol al filo del descanso obra de Jordi Cano.

Los ibicencos, que ofrecieron una buena imagen, empataron en la segunda parte gracias a un tanto de Bebé ante un conjunto catalán que demostró sobre el césped del Palladium Can Misses por qué ocupa la segunda posición: firmó un encuentro muy serio y trabajado en el que supo cuándo sufrir, cuándo defender, cuándo atacar, cuándo tocar el balón y, sobre todo, aprovechar sus oportunidades.

Miguel Álvarez dio la alternativa a Fran Castillo, que entró en el once en detrimento de Davo. Iago Indias y Nacho compartieron el centro de la zaga, mientras que David García y Del Pozo se repartieron la sala de máquinas. Bebé y Ernesto ocuparon las bandas y Sofiane actuó como referencia ofensiva.

La UD Ibiza avisó nada más comenzar el partido tras una buena incursión por la banda derecha de Unai Medina, que encontró a Ernesto dentro del área. Sin embargo, el remate del extremo golpeó en un defensa y se marchó desviado a córner. El equipo celeste se adueñó de la posesión y encerró al Europa en su propio campo, practicando un juego combinativo y encontrando profundidad por ambas bandas. Pero, una vez superado el arreón inicial, los catalanes crecieron sobre el césped, tocando desde atrás y obligando a la UD Ibiza a estirarse.

La mano de Miguel Álvarez ya se nota tanto en defensa como en ataque. Se empieza a ver un equipo más compacto y mejor estructurado, con menos espacio entre líneas y más equilibrado y solidario en las ayudas defensivas. En ataque, la plantilla comienza a mostrar un patrón reconocible, con los hombres del centro del campo asociándose y con un Ernesto especialmente incisivo por el costado derecho.

Bebé fue el siguiente en probar a Flere con un potente disparo desde fuera del área, pero el arquero catalán respondió desviando el balón a córner. Fran Castillo tuvo la ocasión más clara de la primera mitad tras un robo de Sofiane en zona de tres cuartos, pero el ex del Torremolinos no estuvo acertado en el mano a mano ante Flere, que evitó el primer tanto ibicenco. Quien sí acertó fue el Europa, que superó la línea de presión pitiusa y encontró en la banda izquierda a Adnane, cuyo centro medido permitió a Jordi Cano —que no perdonó ante Ramón Juan— anotar su octavo gol de la temporada, los mismos que acumula toda la plantilla de la UD Ibiza.

Un golpe duro para los ibicencos, que fueron mejores y generaron más ocasiones, pero que volvieron a pagar su falta de gol, el mismo problema que arrastran en las últimas jornadas. Al descanso, 0-1 y un dato preocupante: el equipo alcanzó su récord de tiempo consecutivo sin marcar, 437 minutos.

La UD Ibiza salió más imprecisa e impaciente tras el descanso. El gol afectó a los locales, a quienes también les pesa la mala dinámica de las últimas semanas. El Europa fue consciente de ello, olió sangre y se lanzó a por el segundo, sabedor de que tenía opciones de sentenciar a un rival lleno de dudas. En el 63, la UD Ibiza estuvo a punto de empatar: Flere se resbaló al despejar, el balón cayó a Fran Castillo, pero su tiro, muy blandito, fue detenido por el propio Flere, que corrigió su error sobre la línea.

Tuvo que ser Bebé quien frotase la lámpara y pusiese fin a la sequía ibicenca en el 73, aprovechando una gran asistencia de Davo para hacer el 1-1 y reactivar a la afición celeste, que se volcó con el equipo en busca de la remontada. El gol espoleó a la UD Ibiza, que se lanzó con todo en ataque, dejando espacios atrás que el Europa trató de explotar, aunque supo aguantar el chaparrón con oficio, replegado y muy sólido en defensa.

Los celestes lo intentaron hasta el final, triangulando bien en tres cuartos y generando centros laterales que no encontraron rematador. El encuentro terminó con 1-1. La UD Ibiza, superior y merecedora de la victoria, sumó un punto que sabe a poco, pero que debe señalar el camino para regresar a la senda del triunfo.