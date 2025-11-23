La revelación de la liga visita a una UD Ibiza con urgencias

La UD Ibiza se juega mucho este domingo (18.30 horas, Palladium Can Misses) ante el CE Europa. Con solo un punto de ventaja sobre los puestos de descenso, el equipo de Miguel Álvarez necesita un triunfo de manera imperiosa. No se trata solo de sumar puntos: se trata de recuperar la confianza perdida y encauzar una temporada que, hasta ahora, ha estado marcada por la desilusión y la irregularidad.

Desde que Álvarez se hizo cargo del banquillo hace un mes, los ibicencos no conocen la victoria. Cuatro partidos ligueros dirigidos (sin olvidar la decepción copera ante el Quintanar del Rey) y cero goles anotados reflejan la dificultad que atraviesa el equipo en ataque. Tres empates consecutivos y únicamente un triunfo en los últimos once encuentros evidencian un patrón claro: la defensa ha mostrado mejoría, pero la falta de acierto frente a la portería rival sigue siendo un problema crítico. Este domingo, frente a un Europa sólido y en gran forma, la UD Ibiza necesita demostrar que puede combinar solidez defensiva con eficacia ofensiva.

El CE Europa llega a Eivissa como la gran sorpresa de la temporada. Recién ascendido de Segunda RFEF, ocupa actualmente la segunda posición con 21 puntos, siete más que los ibicencos, y se ha ganado el respeto de todos por su juego sólido y su capacidad para competir contra equipos de mayor presupuesto y experiencia. La pasada semana, los catalanes derrotaron al Cartagena, uno de los favoritos al ascenso, por 2-0 en el Nou Sardenya, consolidando su estatus de revelación. No obstante, fuera de casa su rendimiento baja notablemente: han perdido sus dos últimos desplazamientos ante Atlético de Madrid B (2-0) y Hércules (1-0), lo que podría convertirse en un factor decisivo para los locales.

Miguel Álvarez contará con varias reincorporaciones importantes. Señé y Gallar vuelven a la convocatoria, mientras que Monju sigue siendo baja, aunque ya ha comenzado a entrenar con el grupo. La presencia de estos jugadores puede ser determinante, sobre todo si el equipo logra traducir su reciente mejoría defensiva en ocasiones de gol. La necesidad de anotar no es solo táctica: es psicológica. Los jugadores buscan un triunfo que rompa la racha negativa y que sirva como punto de inflexión para la segunda mitad de la temporada.

En cuanto al estilo de juego, la UD Ibiza tendrá que combinar disciplina defensiva con intensidad y movilidad en ataque. El Europa es un equipo valiente, con jugadores rápidos y precisos en transición, por lo que los ibicencos deberán mantener concentración máxima y aprovechar cualquier error del rival. La estrategia de Álvarez, que ha logrado reforzar la solidez defensiva sin renunciar al ataque, será clave para que el equipo pueda sumar los tres puntos.

Este partido es más que una cuestión de tres puntos: es un examen de carácter. La UD Ibiza tiene la oportunidad de demostrar que puede sobreponerse a las dificultades, que puede ser un equipo competitivo y que no se resigna a la zona baja de la tabla. Una victoria no solo significaría tres puntos vitales: sería un mensaje claro de que la UD Ibiza está de vuelta y lista para luchar.

Aday Benítez no se fía de la mala racha ibicenca

Aday Benítez, entrenador del Europa, afirmó que su equipo llega «tras una buena semana de entrenamientos» y que le «encantaría poder ganar siempre» que juegan «fuera de casa». «El partido de la semana pasada nos da moral para seguir creciendo». Sobre la UD Ibiza, Benítez espera «un partido muy difícil frente a un rival que está mejorando con el nuevo entrenador» y declaró que el celeste es «un equipo que ahora es mejor que hace dos semanas».