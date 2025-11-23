Miguel Álvarez: «El equipo compite y los resultados llegarán»

El entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, valoró el punto conseguido ante el CE Europa y la actitud de sus jugadores: «El equipo lo ha intentado hasta el final metiendo al rival en su área», y ensalzó el buen juego de su plantilla al afirmar que «el otro día el equipo compitió muy bien ante el Atlético Sanluqueño y hoy, en el computo global del partido, ha sido superior que el Europa».

El técnico celeste hizo autocrítica al declarar que su equipo «trabaja muy bien», pero que es algo que «no compra nadie» porque llevan «cuatro empates seguidos», pero que va a «seguir trabajando con honestidad», pero que este partido «no han tenido fortuna con las segundas jugadas» a pesar de que «han tenido muchas ocasiones, generado muchos córners y tenido posibilidades».

Cuestionado sobre la falta de acierto de Sofiane, que no ha anotado un gol en toda la temporada, Álvarez echó un capote a su delantero: «Es mucho mejor jugador de lo que está demostrando y hay algo que nadie le puede quitar, su trabajo: presiona, roba... es un jugador muy importante para nosotros».

También fue preguntado por Bebé, que terminó con la sequía celeste tras 437 minutos sin marcar: «Bebé es otro rollo, estoy muy feliz por él, por su gol y por el trabajo. Ha bajado a defender continuamente y es un ejemplo para todos», finalizó.