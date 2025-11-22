Miguel Álvarez: «Hemos recuperado la felicidad de Bebé»

Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza, compareció este sábado en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a su equipo este domingo (18.30 horas, Palladium Can Misses) al CE Europa, una de las revelaciones de la temporada. El técnico jienense analizó el estado del equipo y la recuperación de varios jugadores importantes como Señé o Gallar.

Semana de trabajo tras el buen partido en Sanlúcar

«El partido fue bueno, con muchas posibilidades, pero la idea es que al final el acierto es vital en el fútbol. La semana ha sido buenísima, una semana larga donde hemos trabajado muy bien. No podemos estar contentos cuando llevamos cuatro partidos sin ganar, pero sí lo estamos porque el equipo ha dado un paso adelante y hemos visto muchas cosas interesantes».

Importancia de conseguir los tres puntos

«Es importante, igual que la semana pasada, es muy. Estoy muy tranquilo porque veo cómo trabajan, cómo están, y ahora me da igual quién venga. Los veo muy potentes, sé que somos capaces de ganarle a un equipo que está siendo la revelación, es muy ganar porque tenemos que romper esta dinámica y porque la gente quiere resultados. Una victoria sería un golpe anímico, pero también es importante cómo se gana. El otro día tuvimos ocasiones para ganar, pero tenemos que controlar la ansiedad que nos genera el querer conseguir una victoria. Esas cosas vienen por naturalidad y muchas veces el resultado no es justo con el trabajo que hacen los jugadores».

Cuatro partidos de liga sin marcar un gol

«Para mí ahora lo prioritario es el trabajo con el balón. Pero claro, si olvidamos lo que estamos haciendo muy bien, pues volvemos otra vez a las andadas. Hay algo que es muy prioritario, que es el momento con el balón, a nivel individual y a nivel colectivo. Es importante que la gente esté contenta. Los entrenamientos han sido brutales, los jugadores están trabajando muy bien».

El CE Europa, revelación de la temporada

«Los resultados que tiene no se los ha regalado nadie. Es un equipo que se hace muy fuerte en casa y que tiene un entrenador y unos jugadores que se conocen del año pasado y que tienen mucha hambre. Además, juegan con una tranquilidad y una naturalidad muy importante, juegan muy bien al fútbol y le meten mucho ritmo e intensidad. Se han adaptado muy bien a la categoría, van segundos y tendremos que hacer las cosas muy bien para ganarles».

Fran Castillo y David García

«A mí no me gusta centralizar las cosas en un jugador, porque creo que no es justo. David García es un jugador brutal, porque entiende lo que le hace falta para mejorar y cada día está mejor. Nadie le ha regalado nada y es un jugador muy interesante. Fran Castillo es un pepino, pero tiene que coger el ritmo de competición que exige esta categoría, algo que está haciendo para estar otra vez a su nivel. Está listo por si el entrenador le necesita y tendrá que aprovechar su oportunidad».

Estado de la plantilla

«El equipo necesita una victoria para que los jugadores se quiten la losa que llevan encima. Cada vez están más sueltos, entrenan muy bien y hay un cambio brutal, en métricas y en todo. El domingo tenemos un examen y veremos si somos capaces de conseguir la victoria».

Primer mes como entrenador de la UD Ibiza

«Me he encontrado con gente lesionada y expulsada, algo complicado para las primeras semanas. Pero al final todo va cogiendo su poso, su sitio, lo que pasa que en el fútbol lo que menos hay es tiempo. Estoy contento, el equipo ha mejorado en muchos aspectos, aunque tenemos que seguir trabajando. Vamos recuperando efectivos y eso da una competitividad que nos hará subir el nivel, igual que conseguir una victoria, algo que vamos a hacer el domingo».

Dos partidos seguidos en casa y bajas para el domingo

«Lo primordial es el partido del domingo. Señé ya viene convocado, Gallar también, algo que es una gran noticia. Monju está lesionado. Tenemos muchas más alternativas, algo muy importante».

Mejora de rendimiento de Bebé

«Yo quiero ayudarle. Él no me conoce de nada y quiero ganármelo y que vea que tiene un entrenador que puede aportarle cosas. Cuando un jugador no es feliz todo es más difícil, y a Bebé se le notaba que no era feliz, no sé si porque yo he llegado o porque se había ido el entrenador que le trajo. Es un jugador diferente, que nos aporta muchísimo y que da gusto verle entrenar. Estoy muy feliz por él, es un ejemplo para el resto porque se adapta a lo que exige el guion de partido, sabemos que tiene un nivel que para nosotros es diferencial».