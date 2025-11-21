Sin gol, no hay paraíso

La UD Ibiza busca, por tercer año consecutivo, el ansiado ascenso a la Liga Hypermotion. Sin embargo, el pésimo arranque de temporada del conjunto celeste está a años luz de las ambiciosas expectativas generadas en pretemporada.

El cuadro ibicenco afrontaba la campaña 2025-2026 como uno de los grandes favoritos para ascender directamente o, como mínimo, para ocupar puestos de play-off a la categoría de plata del fútbol nacional.

Nada más lejos de la realidad. Ya ha transcurrido prácticamente un tercio de liga y la clasificación del grupo II de Primera RFEF no engaña. Tras 12 jornadas disputadas, el club presidido por Amadeo Salvo es decimoquinto, con 14 puntos. El balance es paupérrimo para un equipo llamado a ser uno de los colosos de la categoría: tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

La UD Ibiza apenas suma un punto más que el Antequera, su inmediato perseguidor, que marca la zona de descenso a Segunda RFEF. Aunque todavía restan 25 encuentros por disputarse, el tiempo corre en su contra. El reloj de arena no perdona y el equipo necesita, cuanto antes, una reacción que lo aleje de los puestos bajos y lo acerque a la zona noble. De lo contrario, la misión —y el sueño— de regresar al fútbol profesional español corre serio peligro.

A cinco puntos del 'play-off' y a diez del ascenso directo

Conviene recordar que el conjunto celeste está a cinco puntos del Cartagena, que ocupa el último puesto de promoción de ascenso a Segunda División, y a diez del líder, el Atlético Madrileño.

El inicio de campeonato fue bueno e ilusionante. La plantilla, entonces dirigida por Paco Jémez, ganó los dos primeros encuentros ligueros y era el único equipo del grupo que había logrado ese pleno inicial.

Gracias a esos dos triunfos, la UD Ibiza se situó en lo más alto de la tabla. Aunque en la tercera jornada se frenó la racha con el 1-1 en el feudo del Marbella FC, los pitiusos conservaron el liderato, empatados a puntos con el CE Europa.

El pasado 29 de septiembre, el cuadro pitiuso probó, por primera vez en el campeonato doméstico, el amargo sabor de la derrota. El 2-0 ante el Atlético Madrileño, en la jornada cinco, marcó el principio del declive. Desde entonces, los isleños solo han sumado seis puntos de 21 posibles.

La pésima dinámica de resultados no parece tener fin, pese al cambio de entrenador. Cabe recordar que la entidad de Can Misses prescindió del técnico cordobés pocos días después de vencer (0-2) al Real Murcia. Aunque Jémez estaba en la cuerda floja antes del duelo en tierras murcianas, la decisión resultó sorprendente: no es habitual destituir a un entrenador tras una victoria.

Precisamente en el Estadio Enrique Roca, la UD Ibiza —que jugó con un hombre menos por la expulsión de David del Pozo en el minuto 10— anotó los que, por ahora, son sus últimos goles en la categoría.

Aquellas dianas coincidieron con el último partido de Jémez. Con la llegada de Miguel Álvarez, el equipo aún no ha sido capaz de perforar la red rival en Primera RFEF. Encadena cuatro encuentros consecutivos sin marcar y acumula —sin contar el añadido— 398 minutos de sequía goleadora. Casi nada. Así es imposible doblegar a los rivales.

Con la pólvora mojada

El club, afincado en el carrer Campanitx, todavía está a tiempo de revertir la situación. Para lograrlo, debe dejar de dormirse en los laureles y afinar la puntería. Es, junto a la SD Tarazona, el Sevilla Atlético, el Marbella FC y el Betis Deportivo (los tres últimos en zona de descenso), uno de los equipos menos goleadores: solo ocho tantos a favor.

Los goles, la salsa del fútbol, brillan por su ausencia en la escuadra celeste. La responsabilidad es colectiva, pero tres nombres están en el punto de mira: Santy Muller, Sofiane El Ftouhi y Davo. Los tres arietes suman, entre todos, un único gol, obra de Davo el pasado 13 de septiembre. Desde entonces han transcurrido más de dos meses. Una eternidad.

Sofiane, fichado este verano, fue una pieza clave para Jémez y mantiene la titularidad con Álvarez. A pesar de ello, el delantero francés no ha logrado marcar en los 786 minutos que acumula.

Davo, una de las sensaciones de la UD Ibiza en la segunda vuelta del curso pasado, está irreconocible. La temporada anterior anotó seis goles en ocho partidos, con una media de un tanto cada 77 minutos. Este curso, en cambio, registra un gol cada 523 minutos.

Davo y Sofiane están con la pólvora mojada. Eso sí, su trabajo e intensidad sobre el césped son incuestionables. No obstante, un delantero vive del gol y ambos están gafados. La UD necesita su mejor versión, la que se esperaba de ellos para marcar diferencias desde el inicio del curso.

Aún peor es la situación de Muller. El joven delantero argentino, de 22 años, solo ha disputado 40 minutos —repartidos en cuatro encuentros— en la competición liguera. Su acción más destacada hasta la fecha fue la expulsión por roja directa en la goleada (3-0) en casa del Juventud Torremolinos.

Desde la llegada de Álvarez, el equipo ha mejorado notablemente en defensa. Solo ha encajado un gol en liga —ante el Teruel (0-1)— con el técnico jienense en el banquillo. Sin embargo, ha mantenido la portería a cero frente a rivales, a priori, de menor entidad, como la SD Tarazona, el Atlético Sanluqueño y el Betis Deportivo, estos dos últimos en puestos de descenso.