Ramón Juan, en rueda de prensa: «Poco a poco se va a ver la UD que quiere Miguel Álvarez»

Buenas sensaciones y optimismo. Así se podría resumir el estado anímico actual de la UD Ibiza según Ramón Juan, que pasó por rueda de prensa este miércoles para analizar la situación del equipo tras tres empates consecutivos y con un reto mayúsculo por delante ante el Europa.

El cancerbero, que recibió hace poco más de una semana el premio Arconada como mejor portero de Primera RFEF la pasada campaña, quiso priorizar el balance colectivo al personal: «el rendimiento personal me da un poco igual porque es importante, pero lo es aún más mejorar en lo colectivo y estamos trabajando para conseguirlo». Y es que el barcelonés se mostró satisfecho con las cifras defensivas, tras haber encajado un solo tanto en los últimos cinco encuentros ligueros, pero señaló que «aunque se busque la portería a cero, aquí lo importante es ganar».

Ganar es lo que busca una plantilla que, en palabras del guardameta, «el otro día en Sanlúcar dio un paso importante y va a seguir creciendo, sobre todo en lo ofensivo». Ramón confía en la senda que está recorriendo el conjunto de Álvarez a pesar de que las victorias siguen sin llegar: «La gente ahora está más metida, entrena muy bien y el míster está muy contento con nosotros». Sobre el técnico jienense, el portero reconoce que durante este mes «se ha crecido mucho en lo defensivo y táctico», además de que «desde hace una semana y media se está trabajando más lo ofensivo». Lo que el meta quiso aclarar fue que «poco a poco se va a ver el Ibiza que quiere Miguel [Álvarez]».

La llegada de Álvarez al conjunto celeste vino acompañada de Fran Torres, entrenador de porteros muy reconocido en la isla y que ya pasó por equipos como la Peña Deportiva. Sobre el preparador, el cancerbero reconoció que es una figura que «el equipo necesitaba por ser también alguien de aquí y que aporta esa seña de identidad», y quiso hacer mención al lema que Torres siempre repite una y otra vez en los entrenamientos: «somos porteros las 24 horas».

El próximo domingo la UD Ibiza tendrá uno de los compromisos más difíciles de esta temporada ante un CE Europa que actualmente se encuentra en la segunda posición y que Ramón conoce bien: «tengo la suerte de haber jugado contra ellos en categorías inferiores y en la Copa Cataluña, y están haciendo un año espectacular. Tienen un ritmo de muy alto nivel, pero estamos trabajando esta semana para contrarrestar sus armas ofensivas».

Y es que los catalanes llevan nueve goles a favor más que el conjunto de Álvarez, que en palabras de Ramón, «también está trabajando en lo emocional porque ver que somos un equipo que quiere ganar y no lo está consiguiendo frustra», pero confía en que los delanteros «el día que marquen se quitarán la mala dinámica de encima y se empezará a ver el gran nivel que muestran en los entrenamientos».

Finalmente, el guardameta catalán se mostró optimista de cara al compromiso de la afición, cada vez más impaciente tras la falta de resultados: «No estamos en situación de pedirles mucho, pero poco a poco lo vamos a conseguir y estamos seguros de que se volverán a animar con el club y Can Misses estará más lleno, porque siempre que van al campo nos ayudan mucho».