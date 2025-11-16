Primera RFEF
Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: "Me voy muy contento con lo que he visto. Hemos hecho un partido increíble"
El técnico del conjunto afincado en Can Misses se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores
La UD Ibiza puede acabar la jornada, por primera vez en lo que va de temporada, en puestos de descenso tras el empate en casa del Atlético Sanluqueño. A pesar de ello, el entrenador del conjunto ibicenco, Miguel Álvarez, se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores: “Me voy muy contento con lo que he visto. Hemos hecho un partido increíble”, indicó en la rueda de prensa posterior al encuentro.
El preparador natural de Jaén se deshizo en halagos por el excelente hacer de sus pupilos y pidió paciencia: "Somos un equipo que cada semana va a más. Hoy no hemos concedido oportunidades a nuestro contrincante.De hecho, creo que el Sanluqueñol tan solo nos ha disparado un par de veces y han sido chuts lejanos Eso sí, falta que los chicos [en referencia a los jugadores del cuadro celeste] se calmen y tengan acierto de cara a la portería rival".
Álvarez habló sobre las sensaciones de sus jugadores tras el choque disputado en tierras andaluzas: "Se van un poco frustrados, ya que ven que hacen muchas cosas bien a nivel ofensivo, pero los resultados no acompañan".
