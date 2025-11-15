La UD Ibiza logra un punto que sabe a poco en casa del Atlético Sanluqueño

El cambio en el banquillo de la UD Ibiza no está dando, por el momento, los frutos esperados. Los celestes firmaron un empate sin goles en el feudo del Atlético Sanluqueño, que afrontaba el duelo como antepenúltimo clasificado del grupo II de Primera RFEF.

La UD Ibiza mereció algo más, pero su ineficacia, una semana más, de cara a la portería rival le impidió lograr la ansiada victoria.

Con el 0-0 final en tierras gaditanas, el conjunto ibicenco sigue sin ganar desde la llegada de Miguel Álvarez al banquillo del club presidido por Amadeo Salvo. Además, continúa sin marcar un gol en el campeonato doméstico. Ya son cuatro los encuentros consecutivos ligueros, todos ellos bajo la dirección de Álvarez, en los que la UD Ibiza no es capaz de perforar la red rival. Y, por si fuera poco, en función de los resultados que se den este domingo, podría acabar la jornada en puestos de descenso a Segunda RFEF.

Miguel Álvarez introdujo tan solo dos variaciones en el equipo titular respecto a la jornada anterior. El insípido empate (0-0) en el Palladium Can Misses, el pasado domingo 9 de noviembre, ante el colista de la competición, el Betis Deportivo, no trastocó en exceso los planes del preparador andaluz para el duelo disputado en el Estadio El Palmar. Así, Eric Monjonell, ‘Monju’, baja por lesión, dejó su sitio en el eje de la zaga a Iago Indias, y Bebé fue, por fin, de la partida en detrimento de un Fede Vico del que se espera mucho más.

La primera aproximación de la UD Ibiza llegó antes de los cinco minutos de encuentro. Ernesto Gómez remató, como bien pudo, un excelente centro lateral de José Albert. No obstante, el testarazo del experimentado extremo granadino se marchó por encima de la meta defendida por Kudakovskiy.

En el minuto 14 llegó el momento de confusión del partido. Una falta clamorosa de David García en un ataque prometedor del Sanluqueño se saldó con una tarjeta amarilla. La escuadra gaditana protestó pidiendo la expulsión. Cuando parecía que el árbitro de la contienda, Jorge Tárraga, se iba al Football Video Support para revisar una posible roja directa, se produjo un giro de guion digno de una obra maestra de Martin Scorsese. El colegiado, en efecto, se dirigió al monitor, pero para chequear un penalti que protestó la UD Ibiza por un agarrón dentro del área a Davo. Tárraga, que tuvo una tarde-noche bastante plácida, no vio nada punible.

Tras el primer chut, los de Álvarez se vinieron arriba y tomaron el mando del duelo, eso sí, sin demasiadas ocasiones de gol. Una de las más claras la tuvo Davo. El ariete pontevedrés mandó fuera, por poco, un potente disparo raso y lejano. El mismo protagonista, dos minutos después, se quedó con la miel en los labios, ya que estuvo a punto de conectar un pase de la muerte a escasos metros de la portería del Sanluqueño.

Antes de la conclusión del primer tiempo, Sofiane, que sigue una semana más negado de cara al gol, tuvo una oportunidad de oro para poner el 0-1 en el marcador. Su remate, un tanto forzado, se marchó fuera a pesar de conectar con el esférico a portería vacía. El linier lo invalidó por fuera de juego, aunque la diana hubiese subido igualmente al electrónico: no había offside del batallador delantero.

Con el resultado gafas, los dos contrincantes se marcharon al descanso. Los celestes, que jugaron con su indumentaria rosa, hicieron algo más para abrir la lata.

En cambio, el Sanluqueño se mostró muy sólido en defensa, pero apenas inquietó la portería de Ramón Juan. Tan solo disparó una vez entre los tres palos: un tiro plácido desde prácticamente el centro del campo de Alberto Trapero, que llegó manso a las manos del cancerbero catalán.

El segundo tiempo empezó de la misma manera que terminó el primero. El conjunto afincado en Can Misses salió del túnel de vestuarios con el firme propósito de hacerse con el triunfo. La UD Ibiza tenía el control del partido, aunque seguía sin encontrar la fórmula para perforar la muralla defensiva del cuadro local.

Si Sofiane no está fino de cara a la portería, tampoco lo está su compañero en la delantera: Davo. El ‘killer’, ex de la Gimnástica Segoviana, perdonó lo imperdonable. Una salida en falso del cancerbero del cuadro verdiblanco, bastante inseguro en los balones divididos a lo largo de los 90 minutos, se tradujo en un paupérrimo despeje que cayó manso a los pies de Davo. Este, con la portería completamente libre, no fue capaz de marcar.

A pocos minutos para la conclusión del encuentro, el Ibiza le puso una marcha más al partido. El Sanluqueño se defendía con uñas y dientes las embestidas de los pitiusos.

En el descuento, Kudakovskiy resurgió de sus cenizas. El guardameta ruso salvó a los suyos. Dos intervenciones magistrales prácticamente consecutivas a Mounir, en el minuto 90, y a Fede Vico, en el minuto 90+1. evitaron que la UD Ibiza se llevase el gato al agua.

El siguiente reto liguero de los ibicencos será el próximo domingo, 23 de noviembre, a partir de las 18.30 horas. El club pitiuso recibirá en casa al siempre competitivo CE Europa. Los catalanes son una de las revelaciones de la categoría y se prevé que serán un contrincante duro de pelar.