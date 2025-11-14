La UD Ibiza, en busca del gol en Sanlúcar

Ganar o ganar. Es el mensaje que Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, ha transmitido durante la semana al equipo celeste, consciente de la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos. El conjunto ibicenco visita este sábado al Atlético Sanluqueño en el encuentro correspondiente a la jornada 11 del Grupo 2 de Primera RFEF. Los celestes acumulan una sola victoria en los últimos diez partidos y no anotan desde el pasado 19 de octubre ante el Real Murcia. Datos alarmantes para una plantilla que se configuró bajo la dirección de Javi Lara y el ya destituido Paco Jémez con el objetivo de ascender a la segunda máxima categoría.

El encuentro del pasado domingo frente al Betis Deportivo no contentó a una afición más necesitada de resultados que de juego, y el otro día lo puso de manifiesto silbando a los jugadores después de un tramo final de primera mitad en el que los de Álvarez perdieron la posesión y cometieron numerosos errores con el esférico en campo propio. La buena noticia fue la vuelta de un Sofiane que ya empezó a entenderse con Davo en zona ofensiva, conformando una dupla de la que se espera que dé muchas alegrías esta temporada. La mala noticia fue lesión de Monju, que estará ausente de los terrenos de juego al menos un mes y que permitirá a Iago Indias disputar más minutos en la zaga ibicenca tras su buena actuación el otro día.

Ante el combinado bético se vislumbraron momentos de lucidez ofensiva, sobre todo a partir de la segunda mitad, y en ese tramo de juego se apoyarán los de Álvarez para ganar mayor confianza de cara a la portería rival. El jienense repitió por activa y por pasiva que el objetivo principal y la prioridad máxima el sábado será hacer goles, ya que en los últimos dos encuentros fue palpable la evolución defensiva del equipo concediendo muy poco a Tarazona y Betis Deportivo.

La expedición partirá hacia Cádiz este sábado, mismo día del partido, a las 9.30 horas en un vuelo a Sevilla para coger posteriormente un autobús hasta Sanlúcar de Barrameda y pasar la noche en el hotel, después del encuentro. Enfrente estará un conjunto andaluz que no ha sumado ningún punto desde el pasado 4 de octubre frente a la AD Alcorcón. Un balance de cinco derrotas y un empate que condena a los hombres de José Manuel Pérez a la penúltima posición con el peor bagaje reciente en la categoría.