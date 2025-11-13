Miguel Álvarez, en rueda de prensa: «No creo en la mala suerte, sino en ser positivo y trabajar mucho».

Trabajo con balón, soltarse y ser positivo. Estas son las claves sobre las que incidió el entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, en la rueda de prensa de este jueves previa al enfrentamiento del próximo sábado contra el Atlético Sanluqueño. El jienense empezó analizando brevemente el encuentro del pasado domingo ante el Betis Deportivo, en el que «el equipo jugó bien durante los primeros 30 minutos, aunque faltó acierto en el último pase para generar grandes ocasiones». Menos le agradó el último cuarto de hora previo al descanso, en el que la afición silbó el juego visto en el césped y en el que «hubo demasiadas pérdidas por estar menos reposados con el balón». Sin embargo, el técnico quedó satisfecho con el juego mostrado en la segunda mitad, en la que «si el equipo estuviera en otra dinámica, alguna de las tres o cuatro ocasiones claras que hubo se habrían metido».

Pese a la mala dinámica de resultados, Álvarez continúa satisfecho porque «el equipo ha trabajado esta semana muy bien, sobre todo con balón». Las sesiones con el dominio del esférico han sido el foco principal del técnico esta semana, que señala que «hay que mejorar la capacidad de generar más ocasiones, que nos generen aún menos, la salida del balón, salir por fuera, saber atacar un bloque bajo... no es suficiente». El andaluz no considera que la mala suerte se haya interpuesto en su camino desde que llegó a isla: «la suerte es un factor importante en el fútbol, pero yo creo solo en el trabajo y en las dinámicas, porque cuando un equipo está bien, todo sale más sencillo».

Sobre el factor emocional, Miguel quiso hacer hincapié porque cree que es «fundamental el trabajo individual de cada uno», ya que él no puede «estar dentro de la cabeza de nadie». El técnico busca que «los jugadores se suelten, tengan roles claros en el campo y que no se hundan cuando cometan un error. Así se recupera la mejor versión de cada uno». El factor emocional, sumado a la mejora con el balón y dejar de perderlo en zonas comprometidas es la prioridad del jienense: «Ahora es súper prioritario generar más para ser mejor colectivamente, porque no le hemos metido un gol ni al arco iris y es en lo que nos tenemos que centrar».

Acerca del rival, el Atlético Sanluqueño, que se encuentra en la penúltima posición de la tabla, Álvarez no se fía: «Es un campo en el que todos los que hemos ido sabemos de la dificultad que tiene, porque de cualquier situación sacan una segunda jugada o un balón parado, pero nosotros nos centraremos en hacer goles».

Finalmente, el técnico confirmó la lesión que sufrió el Monju el pasado domingo tras salir retirado del campo, y explicó la situación del resto de bajas: «Monju tiene para cuatro semanas por una lesión en el abductor largo. Señé y Gallar ya están entrenando y tienen buenas sensaciones. Para el día contra el Europa ambos estarán, aunque sea para aportar desde el banquillo».