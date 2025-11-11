El mejor portero de Primera RFEF está en la UD Ibiza

El cancerbero de la UD Ibiza Ramón Juan cambió los guantes por el traje para recibir el premio Arconada al mejor portero de Primera RFEF. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) galardonó ayer al futbolista por su registro de 23 tantos recibidos en 30 encuentros durante la pasada campaña. Además, el reconocimiento para Juan fue doble, ya que recibió el trofeo de manos de una leyenda de la portería como Pepe Reina.

El portero comentó con el premio en las manos que no conocía personalmente al ganador del mundial de fútbol, pero que le había visto en alguna ocasión: “Viéndonos en el campo de la UD y en el del Villarreal B”. Después afirmó que sus referentes, además de Reina, son Iker Casillas y Víctor Valdés: “Hemos crecido con ellos”.

Este no fue el único galardón que fue a parar a jugadores del conjunto celeste, ya que Fran Castillo recogió su reconocimiento al mejor futbolista de la pasada temporada del Grupo 4 de Segunda RFEF. La asociación se fijó en sus 17 goles y siete asistencias, que sirvieron para que el Juventud Torremolinos ascendiera a Primera RFEF. Estas cifras abrieron la puerta de la UD Ibiza al centrocampista.

La AFE celebró la entrega de premios en la Plaza de Toros de Las Ventas y los vencedores fueron elegidos mediante votación por sus propios compañeros de sus respectivas categorías.