La UD Ibiza prolonga la sequía y continúa sin ganar

La UD Ibiza sigue sin ver la luz al final del túnel. Los de Álvarez cosechan un 0-0 frente a un Betis Deportivo que está en el farolillo rojo de la clasificación. Ni la vuelta de Sofiane al ataque ni la vuelta del equipo a Can Misses ha cambiado la situación de cara a puerta.

Los celestes comenzaron llevando la iniciativa del encuentro y a los tres minutos del pitido inicial Del Pozo probó fortuna con un disparo desde fuera del área que atrapó Manu sin problemas. Aunque los de Álvarez no buscaron el dominio de la posesión, las transiciones rápidas hacia el área verdiblanca no cesaban y Ernesto disparó desde la frontal a la izquierda del arco tras una conducción de Del Pozo desde campo propio.

La mala noticia llegó a los 22 minutos del encuentro, cuando Monju fue sustituido por Iago Indias tras lesionarse en una mala caída en una disputa. A pesar del infortunio, los ibicencos siguieron acechando la meta visitante todavía sin peligro, con sendos golpeos de Del Pozo desde 25 metros y de Sofiane en la parte izquierda del área, rechazados por Manu.

Sin embargo, los béticos, poco a poco fueron recuperando sensaciones y a llegar con claridad al área de Ramón Juan. Morante y Borja Alonso empezaron a ganar duelos y a prolongar las posesiones del filial, cada vez más largas a partir de la media hora de juego. La comodidad de los visitantes sobre el césped de Can Misses provocó los pitos de la grada, cansada de la situación del club.

Buena salida tras el descanso

A la salida de los vestuarios el combinado celeste mostró otra cara, consciente de la urgencia de sumar, y volvió a avisar con una volea lejana muy desviada de David García y un remate de cabeza blando de Davo a centro desde la izquierda de Ernesto. Los andaluces perdieron contacto con el balón y la apuesta era aprovechar la velocidad de Borja Alonso, que no conectó bien con el esférico tras un contragolpe que hacía presagiar lo peor.

Llegada la hora de encuentro, el partido se empezó a romper y llegó la ocasión más clara de los ibicencos, tras un centro de José Albert que Sofiane envió al palo derecho de la portería en un ligero desvío de Manu. Las prisas empezaron a apropiarse de los locales y Álvarez movió ficha. Fran Castillo y Bebé, que un minuto después probaría fortuna con uno de sus lejanos disparos, dieron un aire más fresco al ataque celeste.

Los andaluces optaron por achicar aguas y aprovechar alguna transición rápida para amarrar un punto más que válido. La entrada de Bebé puso patas arriba el ataque local, que todavía no estaba siendo lo suficientemente incisivo pese al control del balón en la segunda mitad. Un libre directo desviado a pocos centímetros desde el pico izquierdo del área fue el segundo aviso del caboverdiano. Cinco minutos después, el extremo robó un balón a la zaga sevillana que terminó en un mano a mano tapado con el pie izquierdo por Manu, que fue la principal figura de los visitantes.

Pero ni la entrada de Santi Muller ni las llegadas constantes de los de Álvarez al área verdiblanca provocaron un cambio en el electrónico, que vuelve a reflejar la sequía goleadora de la UD Ibiza. Aunque fuera del descenso, los isleños salen de Can Misses con muchas dudas en el ataque y con una afición que pitó a sus jugadores durante diversos tramos del partido.