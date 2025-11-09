Miguel Álvarez, positivo pese al empate: «Vamos a ganar más veces que perder»

Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, compareció en rueda de prensa tras el 0-0 cosechado frente al Betis Deportivo en Can Misses. El jienense se mostró positivo por el desempeño de sus jugadores, aunque es consciente de que «aún falta mucho trabajo por hacer». Los celestes gozaron de numerosas ocasiones para perforar la portería andaluza, motivo por el que el entrenador quiso sacar pecho para defender a su equipo: «Bebé ha tenido dos ocasiones, Sofiane al palo, Davo un remate de cabeza... solo nos has faltado lo más importante, que es la eficacia».

Una de las razones por las que el técnico cree que al grupo se le ha dificultado inaugurar el marcador es por la estrategia defensiva del filial: «A este equipo con este entrenador nunca le he visto jugar con cinco defensas y aún así hemos generado ocasiones suficientes para ganar, aunque sea 1-0. Ellos no han hecho nada». Frente a este bloque, Álvarez optó por Davo y Sofiane en el ataque. Sobre el francés, el entrenador confesó que «se le ha notado el ritmo de competición», además de señalar que «aún hay que recuperar la mejor versión de muchos jugadores».

Bebé volvió a ser suplente tras ser uno de los fijos con Jémez, a lo que Álvarez respondió: «Hoy ha mostrado lo que le pido y lo ha hecho fenomenal. Es normal que no esté contento porque ya no está el entrenador que tanto quería él y ahora tiene que ganárselo», pero confesó que el caboverdiano «es un jugador diferencial y cada vez va a estar más contento y mostrando su mejor nivel».

Sobre la lesión de Monju, el jienense quiso restar importancia a esta nueva baja: «Aún no sé qué tiene, pero en la defensa es donde estamos más estabilizados porque ha salido Iago y lo ha hecho impecable».

Finalmente, el entrenador se mostró reivindicativo tras los silbidos de la afición a los jugadores durante algunos minutos del encuentro: «Tienen derecho a pedir mucho, pero necesitamos que todos rememos en la misma dirección porque unas palabras de ánimo siempre vendrán mejor a un jugador que un silbido. Sé por lo que lucho porque he venido aquí de corazón».