La UD Ibiza se la juega frente al colista de la categoría

Prueba de fuego en el Estadio Palladium Can Misses. La UD Ibiza prepara el encuentro frente al Betis Deportivo de este domingo a las 12 horas, correspondiente a la undécima jornada del Grupo 2 de Primera Federación. Los hombres de Miguel Álvarez, ubicados en la decimotercera posición de la tabla, necesitan reencontrarse con la victoria sí o sí tras dos meses sin ganar junto a su afición. Un punto le separa ahora mismo de los puestos de descenso, con un balance de una victoria, tres empates y cuatro derrotas en las últimas ocho jornadas.

Aunque el empate sin goles cosechado el pasado domingo en Tarazona empezó a dibujar un escenario esperanzador, sobre todo en el aspecto defensivo, es una incógnita la imagen que ofrecerá el combinado celeste frente a su afición, que cada vez se muestra más impaciente ante la falta de resultados positivos. No es para menos, ya que los isleños son estadísticamente el peor equipo de la categoría como local, con un total de cuatro puntos de 16 posibles. Estas cifras, aunque desalentadoras, contrastan con la imagen fuera de casa, donde acumulan dos victorias, dos empates y dos derrotas.

Álvarez se mostró optimista en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo, donde declaró que siempre está «con el piloto rojo encendido» y que «la afición va a disfrutar en el campo» con el juego del equipo. Sin embargo, los números todavía no acompañan al técnico jienense tras su llegada a la isla. La reciente eliminación frente al Quintanar del Rey en la Copa y el único punto logrado en los dos partidos que ha digirido desde el banquillo empiezan a activar las prisas en Can Misses.

La nota positiva es la vuelta de Sofiane al ataque celeste tras los tres partidos de sanción que tuvo cumplir por lanzar un balón al banquillo durante los minutos finales del enfrentamiento ante el Real Murcia. El jugador nacido en Francia tendrá la oportunidad de reivindicarse el domingo tras un rendimiento goleador que aún está lejos del que se espera.

Álvarez quiso incidir anteayer en lo importante que es el juego con el balón como una seña de identidad de los equipos que ha dirigido a lo largo de su carrera, y que ésta será su consigna hasta el final. Por tanto, veremos una UD Ibiza que intentará dotar de más personalidad a la posesión y buscar la portería rival con mayor valentía. Sin embargo, la plantilla seguirá con las bajas de Álex Gallar y Josep Señé, que aún no están disponibles para el encuentro de este domingo.

Enfrente estará un filial verdiblanco que solo ha ganado en una ocasión en lo que llevamos de competición doméstica y que genera muchas dudas tras la llegada de Javi Medina, ex entrenador del Antequera, al equipo. Los béticos todavía no terminan de encontrarse en la categoría y acumulan un total de siete puntos en la última posición de la tabla. El Betis Deportivo cayó por 1-2 en casa el pasado fin de semana ante un Real Murcia que fue la última víctima de la UD en la liga.