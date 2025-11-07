Miguel Álvarez, en rueda de prensa: «Ahora tenemos más recursos para generar más»

Miguel Álvarez compareció en la rueda de previa al partido que enfrentará a la UD Ibiza el próximo domingo frente al Real Betis B a las 12 horas en Can Misses. El técnico jienense repasó la situación actual del equipo tras el convincente empate cosechado en Tarazona y analizó el encuentro ante los béticos, colistas de la categoría y sin ninguna victoria en su casillero.

El entrenador es consciente de la urgencia de conseguir los tres puntos tras la delicada situación del conjunto celeste, pero aclara que está «siempre con el piloto rojo encendido» y «con pensamientos positivos» para ocuparse en lugar de preocuparse de «sumar victorias que evidentemente te acercan a los objetivos que quieres conseguir». Sobre esta necesidad de resultados, Álvarez no quiere caer en excesos: «Intento no llenar a los demás de muchos conceptos, pero el fútbol no espera: o aceleras o te come. Dentro de eso voy sin prisa, pero sin pausa, porque estoy en el Ibiza».

De cara a las sesiones de entrenamientos realizadas esta semana, el jienense se siente «muy satisfecho porque el equipo ha trabajado realmente bien» y considera que ahora tiene muchas más herramientas para mejorar el juego con balón, una asignatura pendiente de la UD en los últimos, donde 3 goles a favor en los últimos siete encuentros dibujan un escenario mejorable: «Lo más importante ahora es tener recursos ofensivos, sobre todo ahora que Sofiane está de vuelta, y cuando Gallar y los chicos que menos minutos han tenido la oportunidad de tener cojan más confianza, seremos un equipo mucho más potente».

Un mensaje «sencillo, claro y plano» es lo que estas semanas ha tratado de transmitir Álvarez a los jugadores «para no llenarles la cabeza de ideas y puedan asimilarlas correctamente, siendo conscientes de las prisas que hay ahora por ganar». El técnico celeste también quiso aclarar que, aunque la urgencia de estas semanas se ha trasladado a mejorar defensivamente, su idea de juego siempre se ha caracterizado por el trabajo con balón: «Si se tiene que ver algo de Miguel Álvarez es el tipo de fútbol que hace, más ofensivo que defensivo, pero había que establecer prioridades». Miguel se mostró satisfecho con el rendimiento defensivo que ofreció el equipo en Tarazona, equipo que según él ya era difícil de defender por «sus balones en segunda jugada y peligro a balón parado con jugadores muy altos».

El técnico quiso incidir en la falta de confianza desarrollada por los jugadores como la causa principal de la problemática en el ataque: «Lo importante es que la gente se suelte, que confíen más en ellos y no tengan miedo al error con balón, que es lo que estamos trabajando ahora. Recuperar desde el trabajo y la confianza, porque cuando las cosas no le van bien personalmente, al jugador le cuesta más rendir a su nivel y hay ms miedo al error». Para trabajar el desarrollo emocional de los jugadores, Álvarez ha querido contar con un profesional con el que ya estuvo durante seis años en Villarreal y que trabajará junto al equipo técnico: «Nos puede ayudar tanto a los jugadores como a mí mismo, porque él entiende todos los mensajes de lo que queremos y nos ayudará a manejar el grupo».

Sobre el rival, el Real Betis B, Álvarez quiso destacar la dificultad que tienen los entrenadores de los filiales tras «recibir 20 nuevos jugadores todos los veranos y ensamblar el equipo en poco tiempo» para explicar la falta de resultados positivos que está viviendo el conjunto andaluz, último clasificado de la categoría. Sin embargo, el técnico no se fía: «Es un filial con mucha calidad y, si no hacemos las cosas bien, nos va a complicar mucho porque, como cualquier filiar, son capaces de lo mejor y de lo peor. Intentaremos conseguir la victoria ahora porque estoy convencido de que en la segunda vuelta será un equipo mucho más fuerte».

Finalmente, el entrenador jienense quiso pedir ayuda a la afición para que sea clave en la recuperación del equipo en este momento: «Nos ayudarán porque cuando alguien necesita más ayuda es cuando no está bien, pero van a disfrutar de nosotros porque quien tiene que animarles ahora mismo somos nosotros ofreciendo cosas en el campo». El equipo recupera a Sofiane tras su sanción, y permanece con las bajas de Álex Gallar y Señé.