La UD Ibiza y la Selección Balear se enfrentan en Can Misses

La UD Ibiza recibió en el Palladium Can Misses este miércoles a una Selección Balear formado por jugadores de Ibiza y Formentera en un partido en el que toda la recaudación irá destinada a la Fundación Cruz Roja, que derivará toda la colecta a los afectados por la dana que asoló Ibiza el pasado mes de octubre. La UD Ibiza se impuso 2-1 gracias a un gol de Ernesto en el minuto 92, aunque el marcador fue lo menos relevante en una noche emotiva y solidaria.