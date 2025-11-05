La UD Ibiza recibe hoy a la Selección Balear en el partido más solidario
Le recaudación del encuentro irá destinada a los afectados por la dana
La UD Ibiza y la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) acogen este miércoles (18.30 horas) en el Palladium Can Misses un partido solidario que enfrentará a la UD Ibiza con la Selección Balear. Toda la recaudación obtenida se destinará a la Fundación Cruz Roja, que a su vez derivará toda la colecta para los afectados por la dana que azotó Ibiza el pasado mes de octubre. Las entradas para poder presenciar el encuentro de hoy serán de diez euros para los adultos y de cinco para los menores de edad.
El combinado balear estará formado por jugadores de Ibiza y Formentera y la convocatoria es: Mubarak Alhassan, Raúl Arroyo, Víctor Barber, Pepe Bernal, Raúl Cano, Samuel Carrasco, Cristian Cruz, Marc Fraile, Edu Frías, Marcos García, Víctor Hurtado, Fernando Losada, Ander Montori, Joel Ortiz, Daniel Reales, Santiago Rinald, Antonio Jesús Rodríguez, Cristian Tello, Alejandro Manuel Vera y Jaume Villar y el entrenador es Jovan Stankovic, exjugador del RCD Mallorca que llegó a ser internacional con Serbia y Montenegro.
