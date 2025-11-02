Ramón Juan consigue un valioso punto para la UD Ibiza en Tarazona

La UD Ibiza empató a cero en su visita este domingo al Tarazona en un partido trabajo y con oficio de los celestes, que gracias a las grandes intervenciones de Ramón Juan lograron un meritorio punto ante un rival que había sumado diez de doce puntos posibles en su feudo.

Miguel Álvarez dio la sorpresa en la alineación, ya que apostó por un 4-4-2 con Fran Castillo acompañando a Davo en la punta de ataque y con Bebé en el banquillo por primera vez desde que llegó a Ibiza. Fede Vico ocupó la banda izquierda y Ernesto la derecha, con David García y Del Pozo en la sala de máquinas. En la defensa no hubo sobresaltos, ya que los cuatro elegidos fueron Unai Medina, Monju, Nacho y José Albert. Los ibicencos, que a los puntos fueron peores que su rival y que generaron menos ocasiones claras de gol, volvieron a estar muy bien sostenidos en la portería por Ramón Juan, que volvió a ser ese portero decisivo que vale puntos para su equipo.

El conjunto celeste, que volvió a mostrar brotes verdes, saltó mandón al Municipal de Tarazona y se adueñó del balón en el inicio del partido ante un Tarazona que esperó su momento ordenado atrás y que trató de crear peligro a través de rápidas transiciones y juego directo, eso que tan buen resultado le ha dado esta temporada.

Los dos equipos se tantearon y se respetaron durante los primeros minutos, y el Tarazona estuvo a punto de hacer el primero después de que Álvaro Jiménez lanzase una falta muy lejana que se envenenó y se estrelló en el palo de la portería de Ramón Juan, que en la jugada siguiente realizó una intervención milagrosa para salvar el primero de Traoré a la salida de un córner. Se salvó la UD Ibiza de dos ocasiones clarísimas del conjunto aragonés, que creó muchísimo peligro y que bombardeó a los pitiusos a través del balón parado.

Tuvo la réplica el cuadro celeste después de que Del Pozo protagonizase un gran robo en el centro del campo y asistiese a Fran Castillo, que se internó en el área y puso un centro raso al punto de penalti que no encontró rematador.

El partido estaba abierto y con opciones para los dos equipos, que se alternaron el dominio y la posesión. Los jugadores ibicencos presionaron alto la salida de balón del equipo de Juanma Barrero, que aceptó el envite y trató que el equipo celeste se estirase para superar rápido la primera línea de presión y salir con mucha velocidad hacia la portería de Ramón Juan. Corría la media hora de juego cuando Cubillas, asistido de manera formidable por Jiménez, conectó un cabezazo ante la salida en falso del portero insular, pero el remate del ariete local se marchó ligeramente desviado, aunque la jugada fue anulada por un inexistente fuera de juego.

El ritmo del partido descendió en el tramo final de la primera parte, con aragoneses e ibicencos dándose una tregua y sin generar ninguna ocasión clara. Miguel Álvarez pidió la revisión de una jugada en el videoarbitraje en el 44 por una mano dentro del área de Borge, pero Francisco Javier Expósito no apreció nada punible, por lo que se llegó al descanso con 0-0 y todo por decidir.

Pocas ocasiones tras el paso por vestuarios

Los dos equipos saltaron con más pausa a la segunda mitad y ninguno consiguió adueñarse del balón en sus compases iniciales. Los locales tuvieron una triple ocasión clarísima en el 56 a la salida de un córner, pero entre el larguero, Ramón Juan, y Nacho bajo palos, salvaron a la UD Ibiza, que tuvo que tirar de oficio para contrarrestar el empuje de un incisivo Tarazona que, espoleado por su afición, se fue con todo al ataque.

El equipo de Miguel Álvarez consiguió sacudirse la presión local y protegerse a través del balón. Juanma Barrero introdujo un triple cambio en el ecuador de la segunda mitad para meter piernas frescas y tratar de revolucionar un partido atascado, con las defensas imponiéndose sobre los ataques.

Josele atrapó con seguridad un tímido disparo de Del Pozo desde el borde del área en el que fue el primer disparo entre los tres palos de los insulares en la segunda parte. El encuentro entró en su fase final y a los dos equipos se les notó faltos de frescura. Se palpó sobre el césped que tanto Tarazona como UD Ibiza disputaron 120 minutos el pasado miércoles en Copa, algo que les penalizó en los últimos minutos.

Miguel Álvarez, puede que un poco tarde, intentó agitar el avispero y metió en el campo a Bebé y Müller, que sustituyeron a Davo y Fran Castillo en el 78, pero el partido murió con ambos equipos firmando el empate y sin que ninguno de ellos generase ninguna ocasión clara de gol.

La UD Ibiza, que volvió a competir fuera de casa y que recuperó sus constantes vitales, rescató un valioso punto en un campo complicado ante un rival que gozó de las mejores ocasiones, pero que se estrelló contra los palos y Ramón Juan. Un empate labrado a base de oficio y trabajo que tienen que mostrar el camino para un futuro mejor.