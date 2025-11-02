Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: «Me voy muy contento por cómo ha competido el equipo»

El entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, analizó el empate conseguido por sus jugadores en Tarazona: «Me voy muy contento por como ha competido el equipo. Ha sido una semana muy difícil: cambio de entrenador, tres partidos, dos viajes,la eliminación en Copa del Rey...», afirmó el técnico celeste, que reconoció que su equipo «en algún momento» ha «tenido un poco de suerte, como en la triple ocasión del córner», pero que ensalza el trabajo de sus jugadores en «un contexto difícil, con un equipo que en casa compite muy bien y es muy fuerte».

A pesar de no poder sumar una victoria, Álvarez declaró sentirse «contento», ya que «el nivel defensivo» que ha mostrado su equipo, «ha sido muy bueno». «En esta categoría, defender bien es muy importante. Vas a campos con diferentes contextos y tienes que adaptarte a las circunstancias», ensalzó el preparador de la UD Ibiza, que valoró el «trabajo del equipo», aunque le faltó «continuidad arriba».

«Si queremos estar arriba, tenemos que dominar todo tipo de escenarios», enfatizó Álvarez, que tiene la vista ya en el próximo encuentro, que será ante el colista, el Real Betis B: «El próximo partido, que será en casa con nuestra afición, tenemos que sacar los tres puntos sí o sí», finalizó el preparador de la UD Ibiza.