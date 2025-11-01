Una herida UD Ibiza visita al Tarazona sin margen de error

La UD Ibiza afronta este domingo ante la SD Tarazona (12 horas, Municipal de Tarazona) un partido clave en sus aspiraciones para tratar de revertir la pésima dinámica que ostenta y que le hace estar decimocuarto en la tabla con once puntos, uno por encima del descenso, y que ha provocado también su prematura eliminación en Copa del Rey.

La plantilla celeste llega a la cita aragonesa con una sola victoria en los últimos ocho partidos y en un momento trágico tras la debacle copera en Quintanar del Rey, donde el colista del Grupo 4 de Segunda RFEF igualó el gol inicial de Ernesto y se clasificó para la segunda ronda tras eliminar en los penaltis a una deprimida UD Ibiza que no termina de encontrar la consistencia en su juego y a la que le cuesta encajar los golpes.

Los pupilos de Miguel Álvarez no lo tendrán nada fácil, ya que visitan a un equipo que se hace fuerte en el Municipal de Tarazona. El plantel dirigido por Juanma Barrero ha ganado tres partidos (Antequera, Real Murcia y Real Betis B) y empatado uno (Marbella) ante su afición, logrando diez puntos de doce posibles. El Tarazona, a pesar de ser el equipo que menos anota de toda la categoría (6), es el cuarto que menos encaja (4), algo que se acrecienta en casa, donde ningún equipo ha conseguido perforar la portería de un Josele que no recibe una diana en competición oficial en el Municipal desde el pasado 29 de marzo. Casi nada.

A pesar de los dos varapalos sufridos desde que aterrizó en el banquillo celeste, Miguel Álvarez visualiza brotes verdes: «Muchas veces hay que perder puntos para crecer. Vamos poco a poco, hemos mejorado, llevo poco tiempo aquí, pero hemos hecho varias cosas en el camino, aunque hay tareas que hemos podido trabajar poco», aseguró el entrenador jienense en la previa. El ex del Villarreal no se fía de su rival, «un equipo que sabe jugar en esta categoría, al que es muy difícil hacerle transiciones por su estructura de 5-2-3. Ganan muchos duelos, tienen gente grande y fuerte, de calidad, dominan el balón parado... Tenemos que hacer muchas cosas bien para ir a Tarazona y tratar de llevarnos la victoria desde el minuto uno», declaró Álvarez, que es consciente de que una victoria hoy daría un gran impulso y haría coger confianza a una plantilla deprimida.

Para el trascendental partido de hoy, Miguel Álvarez no podrá contar con Señé, que sigue recuperándose de su lesión, ni de Mounir, cuyo tobillo dijo basta en el partido copero ante Quintanar del Rey. Tampoco ha entrado en la convocatoria Sofiane, que cumple su último partido de sanción por lanzar un balón al campo desde el banquillo en el encuentro ante el Real Murcia.

Juanma Barrero apela a la fuerza del Municipal

Juanma Barrero, entrenador local, afirmó que lo que más le ha ocupado para el partido de hoy ha sido «limpiar las mentes de los jugadores», ya que la eliminación copera a manos del Ebro «fue una decepción», y que tiene «futbolistas con molestias». También declaró que Miguel Álvarez «ha cambiado cosas que le han salido bien, pero otras no tanto», y que su equipo tiene que hacerse «fuerte en casa y hacer un partido con mucha energía y mucha presión».