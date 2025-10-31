Miguel Álvarez: «Hay futbolistas que tiene un gran nivel y de los que se está viendo una versión más baja»

Sin tiempo que perder. Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza, compareció este viernes en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará al conjunto celeste frente al Tarazona (domingo, 12 horas). El técnico jienense analizó el estado de la plantilla tras la dolorosa derrota sufrida en la primera ronda de la Copa del Rey el pasado miércoles ante el Quintanar del Rey, colista del Grupo 4 de Segunda RFEF.

¿Es más importante ganar o el estilo?

«Lo más importante en el fútbol profesional es ganar. Estoy buscando la fórmula de hacerlo y crecer en el camino. Muchas veces hay que perder puntos para crecer. Vamos poco a poco, hemos mejorado, llevo mucho tiempo aquí, pero hemos hecho varias cosas en el camino, aunque hay tareas que hemos podido trabajar poco. Al tener partido intersemanal se complica todo un poco a la hora de trabajar aspectos que considero que son necesarios. El equipo está mejor estructurado, pero tenemos que competir a mejor nivel».

El equipo no compite fuera de casa

«Yo he venido aquí a ganar, y para eso preparo el equipo, al que también preparo en aspectos que son básicos para crecer. El otro día perdimos en penaltis, estoy decepcionado, como todo el mundo, pero ahora tenemos que esperar más cosas. Lo prioritario es ganar, y la forma de cómo ganar. Queremos tener unos cimientos básicos que nos permitan ser un equipo fuerte, con una buena estructura y que sepa competir bien en todos los aspectos. Tenemos que ser un equipo potente tanto fuera como en casa».

¿Qué prioriza ahora mismo, lo mental o lo futbolístico?

«Recuperar a los jugadores y poner en el campo al que mejor esté para competir. El que no compita no va a jugar, a mí no me vale jugar muy bonito si yo no gano, yo quiero jugar bien y ganar, dominar todos los registros con y sin balón».

Viaje de vuelta tras la derrota en Copa del Rey

«Estamos todos muy fastidiados porque teníamos la ilusión de no caer en primera ronda. Habíamos preparado el partido como si fuera de liga, analizando muy bien al rival a nivel colectivo e individual. Lo preparamos con mucha ilusión porque para la entidad, plantilla y afición, esta competición era muy ilusionante, pero así es el fútbol. El otro día estuvimos bien en el aspecto defensivo, nos pitaron un penalti en contra que no fue, tuvimos ocasiones para ganar… pero en los últimos 4 minutos nos tiraron dos córners, una falta lateral, y eso hace parecer que el partido fuese muy feo».

Estado de la plantilla

«Están fastidiados porque son profesionales y no les gusta esta situación. Vamos a sacarlo adelante, estoy convencido de ello porque veo que los chicos quieren, pero el fútbol muchas veces te lleva a dinámicas que no te favorecen. Tenemos que estar con los jugadores, animarles y tratar de dar la vuelta a esta situación».

El Tarazona, eliminado en penaltis por un Segunda RFEF

«Yo estoy muy enfadado porque nos han eliminado a nosotros, porque soy el entrenador y el máximo responsable. Tendremos que hacer muchas cosas bien para ganar al Tarazona porque son muy peligrosos en su casa, donde han ganado tres de cuatro partidos, llevan tres goles a favor y 0 en contra. Tendremos que hacer un grandísimo partido para estar cerca de ganar, si estamos a un nivel que no es el adecuado, no vamos a sacar nada».

¿Qué partido espera?

«Es un equipo que sabe jugar en esta categoría, es muy difícil hacerle transiciones por su estructura de 5-2-3. Ganan muchos duelos, tienen gente grande y fuerte, de calidad, dominan el balón parado… Tenemos que hacer muchas cosas bien para ir a Tarazona y tratar de llevarnos la victoria desde el minuto uno».

Críticas de la afición en redes sociales

«Tenemos una estructura que no es de Primera RFEF, es de equipo de más categoría, pero el fútbol es más complicado de lo que parece. Hay cosas que podemos controlar y otras que no, y tenemos que trabajar lo máximo posible para revertir esta situación. Yo no leo las redes sociales, lo que intento es ser buen profesional y tratar de que mis jugadores sean buenos profesionales. Lo que me ocupa ahora es ser un buen entrenador, porque los jugadores están sufriendo mucho. Hay futbolistas aquí que tienen mucho nivel y de los que se está viendo una versión más baja, pero no es porque no trabajen o no quieran, es porque necesitan un golpe de suerte».

Cambios en Tarazona

«Ahora necesitamos soldados. El que esté con molestias o no esté bien, fuera. Del Pozo estará en la convocatoria, y Mounir, que el otro día me encantó, es duda porque tiene el tobillo muy hinchado, por lo que no sé si llegará el domingo. El miércoles quise probar cosas que no pude hacer porque había jugadores con falta de ritmo».

Su valoración tras la primera semana

«Estoy incluso más metido que cuando llegué, tenemos que trabajar mucho y ayudar a los jugadores para que muestren su mejor versión. Estoy muy contento en el club, hemos hecho muchas cosas en estos nueve días, pero estoy muy feliz y con fuerza porque hay mucho trabajo por delante».

Estado de Unai y Bebé tras fallar los penaltis

«No he hablado con ellos, porque creo que las cosas que no quieres que sucedan no las tienes que comentar. El que no va a fallar un penalti soy yo porque no lo tiro. Tanto Unai como Bebé han entrenado fenomenal, yo los veo bien y esto es algo que no les debe afectar. Tenemos que estar molestos en lo colectivo por no pasar de eliminatoria y encontrar el momento de reactivarlos a todos.»