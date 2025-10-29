La UD Ibiza vuelve a hacer el ridículo en la Copa del Rey

La historia se repite y cada vez suena más a costumbre. La UD Ibiza volvió a estrellarse en la Copa del Rey ante un rival de inferior categoría, esta vez el Quintanar del Rey, colista de su grupo en Segunda RFEF. El conjunto celeste cayó eliminado en los penaltis tras un partido pobre, sin ritmo ni ideas, que volvió a destapar todas las carencias de un equipo que, a día de hoy, no transmite absolutamente nada.

Miguel Álvarez apostó por las rotaciones. Dio minutos a los menos habituales, dejando únicamente a Iago Indias, Ernesto y Fran Castillo como supervivientes del once que el domingo perdió en Can Misses ante el Teruel. El mensaje parecía claro: es el día idóneo para reivindicarse. Pero cuando el rival es un equipo semiprofesional, último en su grupo, y aun así te pasa por encima en ilusión y empuje, el debate deja de ser de prioridades para convertirse en una cuestión de vergüenza deportiva.

Y eso es exactamente lo que faltó. Porque el Ibiza comenzó bien, incluso se adelantó pronto gracias a Ernesto (0-1, min. 12), tras una buena acción de Sergio Díez por la derecha. Pero la alegría duró un suspiro. Tres minutos después, un penalti tan riguroso como evitable de Del Pozo permitió al Quintanar empatar y reactivar un partido que el Ibiza perdió en todos los aspectos: intensidad, juego y actitud. Lo que vino después fue un correcalles sin sentido, con un Ibiza irreconocible, blando, sin control y sin alma.

En la segunda parte, ni los cambios lograron alterar el guion. Ni Bebé, ni Fede Vico, ni Gallar consiguieron dar sentido al despropósito colectivo. El equipo tocaba sin profundidad, llegaba sin peligro y, cuando lo hacía, lo resolvía con una mezcla de ansiedad e impotencia impropias de un aspirante al ascenso a Segunda División.

La prórroga fue el reflejo del desánimo. Solo un larguero de Bebé y una parada de Belman evitaron un desenlace aún más bochornoso. Pero el castigo llegó desde los once metros. Otra vez. Gallar, Fede Vico y Del Pozo marcaron; Unai Medina y Bebé fallaron. El colista celebró su hazaña; el Ibiza, otra eliminación ridícula.

Tres temporadas seguidas cayendo a las primeras de cambio. Tres golpes que deberían hacer reflexionar a un club que presume de proyecto, pero que sigue sin demostrar ni carácter ni orgullo en noches como esta. Porque lo de Quintanar no fue mala suerte. Fue una derrota de actitud. Y de identidad.