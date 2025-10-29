La UD Ibiza quiere sanar sus heridas en la Copa

Un bálsamo para las heridas. Eso quiere la UD Ibiza que sea la Copa del Rey, competición en la que debuta este miércoles (21 horas, Municipal de Quintanar del Rey) ante el Quintanar del Rey, colista del Grupo 5 de Segunda RFEF. El equipo comandado por Miguel Álvarez afronta la competición del KO con máxima ilusión tras un inicio titubeante en Primera RFEF que supuso la pasada semana el cese de Paco Jémez y la llegada del nuevo técnico, que ha devuelto la ilusión a una parroquia celeste desencantada con el juego y los resultados de su equipo.

El nuevo entrenador celeste no tuvo su debut soñado en el partido del pasado domingo ante el Teruel, que se llevó la victoria por la mínima del Palladium Can Misses gracias al penalti transformado por Álex Blesa en el minuto 71. Los celestes, que aterrizan en Quintanar del Rey con una victoria en los últimos siete partidos, aspiran a recuperar la sonrisa ante un rival que tampoco ha tenido un inicio soñado en la competición doméstica.

El Quintanar del Rey, por su parte, afronta este duelo con la máxima ilusión. Los manchegos, que ascendieron la pasada temporada de Tercera RFEF, tampoco han tenido un buen inicio en el Grupo 5 de Segunda RFEF, donde ocupan la última posición de la tabla clasificatoria con cinco puntos tras ocho jornadas disputadas. El cuadro dirigido por Pedro Bolaños solo ha conseguido una victoria en toda la temporada, la cosechada el pasado 21 de septiembre ante el Socuéllamos, anteúltimo clasificado, por 3-0. Además, llega con un balance de cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos, en los que ha recibido seis goles y anotado solo uno. Pero desde Quintanar han tildado el partido de «histórico», por lo que la UD Ibiza deberá salir con una gran predisposición para no verse sorprendida como el año pasado ante el Conquense.

El Quintanar del Rey es un equipo que plantea partidos cerrados y a pocos goles, siendo el equipo que más problemas tiene de cara a gol del Grupo 5 de Segunda RFEF y el segundo que menos goles anota de toda la categoría (4). Otra cosa es la parcela defensiva, en la que el equipo de Pedro Bolaños ha demostrado ser un equipo difícil de batir, encajando siete goles en los ocho partidos disputados.

Los manchegos, que en su último partido cayeron 3-1 frente al Orihuela, se aferran a su campo y su gente para intentar dar la sorpresa ante un equipo de mayor magnitud como es la UD Ibiza, que deberá igualar la intensidad de los locales si no quiere verse sorprendida. Los insulares, si pasan la eliminatoria, podrían enfrentarse a un equipo de Primera División en la próxima ronda de la competición del KO.

Miguel Álvarez recupera para este partido a Gallar, David del Pozo, Tamir Glazer y Santy Müller, mientras que se caen de la convocatoria Señé, por lesión, y Sofiane, que cumplirá el segundo de los tres partidos de sanción. El nuevo técnico celeste no se guarda ninguna carta y acudirá a tierras manchegas con toda la artillería, consciente de la importancia de conseguir el billete a la segunda ronda de Copa del Rey.