Miguel Álvarez: «Lo importante en el fútbol, como en la vida, es el estado de ánimo»

El entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, compareció este martes en la rueda de prensa previa al partido de primera ronda de Copa del Rey, que enfrentará este miércoles (21 horas) a los celestes y al Quintanar del Rey. Los ibicencos se miden a un equipo que ocupa la última posición en el Grupo 5 de Segunda RFEF, pero el técnico jienense no quiere hablar de favoritismos y relajaciones.

Estado anímico del equipo

«Los jugadores son puro fuego, el ambiente es fenomenal y están trabajando de manera increíble, muy motivados y con un ritmo y una intensidad brutal. Hemos cambiado un poco la idea, dándoles pequeños detalles, ellos saben lo que les pedimos y lo están ejecutando. Cada día seremos mejor equipo, pero el fútbol necesita tiempo».

El Quintanar del Rey, último clasificado en el Grupo 5 de Segunda RFEF

«Yo respeto a todos los rivales. Da igual que sea de una categoría menos, no sería la primera vez que un equipo elimina a otro de una categoría superior. He hablado con los jugadores, hemos visto al Quintanar y tenemos informes suyos. Sabemos sus fortalezas, sus habilidades, los jugadores que tiene... Respecto al campo, es el que hay y no nos podemos quejar, tenemos que adaptarnos. Sabemos que después viene un partido de liga que es muy importante para nosotros, pero respetando mucho a un rival que no nos va a poner las cosas fáciles. Yo vengo de abajo, he jugado muchos partidos así y vamos a salir a por todas porque necesitamos una victoria».

Bajas para el partido

«Gallar vuelve a la convocatoria, David del Pozo, Tamir y Müller también. Sofiane no puede jugar por la sanción de tres partidos y Señé, al que le quedan unas dos semanas, sigue recuperándose de su lesión. Señé tiene muchas ganas de volver a entrenar y me pone muy feliz, porque tendremos muchos más recursos en el centro del campo y no tendremos que utilizar a Iago Indias ni a Fede Vico fuera de sitio».

Estado de Davo

«Quiero recuperar su mejor versión. Lleva tiempo sin jugar, necesita cariño a nivel emocional y estoy seguro de que es un jugador que nos va a dar mucho. Puede jugar solo o con Sofiane, porque se complementan bien y a mí me gusta bastante jugar con dos puntas. Igual que Müller, que es un jugador que me encanta. Tenemos tres puntas y tenemos que tenerles a todos enchufados para cuando les toque jugar».

¿Considera que el partido de mañana llega en mal momento?

«Todo lo contrario, llega en un momento totalmente oportuno. Acabo de llegar, con este partido voy a poder ver a todos los jugadores, su nivel, como compiten… Además, si pasamos, estaré más contento porque tendremos más partidos para poder jugar y tener a todo el mundo con ritmo de competición. ¿Nos toca viajar? Pues viajamos. Peor sería estar a las 7 de la mañana poniendo ladrillos».

El once que sacará en Quintanar

«Me gusta centrarme en el partido más inminente. El momento es el Quintanar, y solo tenemos que pensar en ese partido. No quiero que se centren en el Tarazona, porque esa es otra historia».

¿Considera que la plantilla tiene un buen estado físico?

«Lo importante en el fútbol, como en la vida, es el estado de ánimo. Necesitamos ganar y que pase todo lo que ha pasado. Los jugadores han estado un año con un entrenador que quieren, y ahora ha venido uno nuevo que quiere otra idea, eso es una ruta por el camino y yo solo quiero que el equipo coja su mejor versión, algo que vamos a lograr».

¿Qué partido espera?

«Es un equipo que hace cosas muy interesantes futbolísticamente. Espero un equipo que juegue muy bien, tiene una oportunidad de pasar una eliminatoria en su casa, y estoy seguro de que irán al 200%. Tendremos que igualarles en intensidad y motivación, porque si es así, el partido se debería decantar para nosotros, pero ya he dicho que tendremos que estar muy bien porque hay muchos equipos que eliminan a otros siendo de categoría inferior. He estado mucho tiempo en el barro, y sé el sentimiento que tienen ellos, por eso les respeto tanto y quiero que mis jugadores hagan lo mismo».