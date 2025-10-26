La vida sigue igual: Miguel Álvarez debuta con derrota en la UD Ibiza

La UD Ibiza ha vuelto a las andadas y este domingo ha frustrado el debut de Miguel Álvarez en el banquillo con una deshonrosa derrota en Can Misses frente al recién ascendido Teruel. El conjunto aragonés, muy sólido y consistente durante todo el partido, ha doblegado al conjunto ibicenco gracias a un penalti en la segunda mitad anotado por Ayman. Un triunfo que sitúa a los turelenses en la segunda plaza y que devuelve a la UD Ibiza al furgón trasero después del espejismo vivido en Murcia.

A los 7 minutos llegaron las primeras ocasiones de la UD Ibiza, primero con una internada que acabó frenando Palop -el hijo del exguardameta y técnico celeste- y después tras una acción personal de José Albert cuyo centro al segundo palo remató fuera el propio Ernesto. El equipo ibicenco había asumido el mando del partido, con un juego combinativo ágil y alegre sin rifar el balón. Con Fran Castillo como gran novedad en el equipo titular, y con el viento en contra como enemigo, la UD Ibiza dejó buenas impresiones en los compases iniciales. Pero el Teruel no le puso nada fácil generar aproximaciones de peligro. Los de Vicente Parras demostraron por qué llegaban a Can Misses en la zona alta de la tabla tras sumar seis jornadas sin perder. Con las líneas juntas y una férrea disciplina táctica, lograron cerrar los espacios y aplacar la propuesta de juego de Miguel Álvarez. Tras una rápida transición del Teruel y un error de Manu Pedre rompiendo el fuera de juego, Ayman se plantó solo ante Ramón Juan, que evitó el 0-1 con una gran intervención. Y cumplido el minuto 20 fue Teddy el que se coló por la espalda de la zaga celeste y tras recortar para acomodarse el balón disparó fuera de los tres palos.

El cuadro turolense le discutió el control del partido al Ibiza, que a pesar de su loable propuesta encontró muchos problemas para fabricar ocasiones. En lo táctico, Fede Vico y Bebé se metían mucho por el medio para dejar los costados a José Albert y Ernesto, algo desatinado en la toma de decisiones, y Fran Castillo actuó desde la mediapunta con mucha libertad de actuación. Para la media hora, la igualdad era máxima sobre el césped de Can Misses. A pesar de llevar más de dos meses en el dique seco, cuando Fran Castillo aparecía entre líneas se mascaba peligro. Como en un exquisito pase con el exterior a la espalda de la defensa al que no llegó por un pelo Davo. En los minutos siguientes continuó apretando el equipo celeste, y salvo un disparo lejano de Joseda que hizo enmudecer Can Misses, acabó en campo contrario buscando deshacer el empate.

Segunda parte

Saltó un poco dormida la UD Ibiza tras el paso por vestuarios y el Teruel generó peligro a balón parado. Cumplido el minuto 53 el banquillo ibicenco pidió la revisión de un golpe sobre Monjo que lo provocó sangre en el rostro, pero el colegiado no apreció la agresión de Arguigue y mantuvo la amarilla. La interrupción al menos sirvió para que los de Miguel Álvarez espabilasen, aunque no fue hasta el minuto 65 cuando tuvo el 1-0 en un remate a bocajarro de Medina a la salida de un córner que desbarató Palop con una mano salvadora. La gasolina se estaba agotando y el Teruel dio un paso al frente; una reacción que encontró premio con el penalti cometido por Iago Indias sobre Padilla y que materializó Ayman desde los once metros (0-1, minuto 71). Los fantasmas volvían a aparecer en Can Misses. La vida sin Paco Jémez seguía igual.

Miguel Álvarez, quizás algo tarde, introdujo cambios: Del Olmo por Iago Indias y Joao Fresura por Ernesto. Sin embargo la reacción no llegó. Como de costumbre esta temporada cuando el Ibiza encaja un gol. En los minutos finales volvió a emerger la figura de Palop con dos buenas intervenciones en la escuadra, una de ellas en una falta lateral botada por Fresura. Pero ahí murieron las intenciones de un Ibiza que acabó desdibujado ante su afición.