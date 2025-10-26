Miguel Álvarez: "No ha sido el debut soñado, hay mucho trabajo por hacer"

Miguel Álvarez debutó en el banquillo de la UD Ibiza con una derrota por 0-1 ante el Teruel en Can Misses, un estreno que calificó como “no soñado”. El técnico reconoció que su equipo empezó bien, generando un par de ocasiones claras, pero lamentó que el gol rival y el penalti en la segunda parte descolocaran a los suyos. Subrayó que hay “cosas interesantes” pero también “mucho trabajo por hacer”, especialmente en la estructura táctica, la recuperación tras pérdida y la salida de balón.

Álvarez evitó excusarse en las bajas, aunque admitió que el equipo necesita más ritmo competitivo y coordinación. “No es tanto un problema físico como estructural”, explicó, insistiendo en la importancia de mejorar el posicionamiento y crear más ocasiones. Sobre el aspecto anímico, aseguró que el vestuario está “decepcionado” pero que ha pedido calma y confianza. “Cuando llega un entrenador nuevo se quieren hacer muchas cosas. Lo importante es que los jugadores crean en sí mismos”, añadió.

El preparador valoró positivamente el debut de Fran Castillo, de quien dijo que “será un jugador importante” cuando recupere su mejor nivel físico y emocional. Sobre la inminente eliminatoria de Copa del Rey, la afronta con naturalidad: “Nos servirá para conocer mejor a todos los jugadores y que cojan ritmo”.

Álvarez también reconoció cierta “precipitación” en la segunda parte por las ganas de empatar, y recordó que “en el fútbol no se juega solo con el corazón, también con la cabeza”. Lamentó el penalti y algunas decisiones arbitrales, pero insistió en que “el fútbol es un deporte de errores”. En cuanto a Fede Vico, explicó que su posición más retrasada respondió a las bajas y a su buen entendimiento con Yago. Pese al mal debut, se mostró optimista: “Este equipo va a ganar más partidos de los que va a perder, seguro”.