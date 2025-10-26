La ‘era Miguel Álvarez’ en la UD Ibiza nace con un desafío en Can Misses

El Palladium Can Misses se prepara este domingo (12 horas) para vivir una mañana especial. La UD Ibiza estrena técnico en el banquillo. Miguel Álvarez, experimentado preparador jienense de 67 años, debutará al frente del conjunto celeste frente al CD Teruel en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en la temporada. El relevo en la dirección técnica tras la destitución de Paco Jémez ha sacudido los cimientos de un equipo que llega a la cita tras una semana convulsa, pero reforzado moralmente por la importante victoria lograda en Murcia con un futbolista menos (0-2).

El nuevo entrenador desembarca en la isla con el objetivo de estabilizar el proyecto, reconectar al vestuario y devolver la identidad competitiva a un conjunto diseñado para aspirar a las plazas nobles de la clasificación. No obstante, el irregular inicio liguero ha colocado a los ibicencos en una zona intermedia de la tabla, con el margen estrecho que deja la igualdad de la categoría. El Teruel, recién ascendido, marcha sexto con sólo dos puntos más que los celestes. Un triunfo este domingo podría catapultar a los pitiusos a los puestos de privilegio y reforzar la confianza en la nueva etapa.

Álvarez afronta su primer examen con varios contratiempos. Josep Señé, Álex Gallar, Del Pozo y Sofiane no estarán disponibles, ausencias de peso que condicionan el once inicial. En el lado positivo, la convocatoria recupera a Fran Castillo, que podría debutar en partido oficial tras superar su lesión. El centrocampista andaluz es uno de los jugadores llamados a marcar diferencias esta temporada y, según el propio técnico, «es un pepino de jugador» por su calidad y capacidad ofensiva: la pasada campaña firmó 17 goles y once asistencias. Su regreso abre la puerta a una alternativa creativa en la mediapunta.

«La plantilla está genial y con muchas ganas. Vamos a competir y hacerlo bien», aseguró Álvarez en su comparecencia previa, en la que insistió en que todos deben estar preparados para cuando llegue su oportunidad. El técnico ha dirigido apenas tres entrenamientos con sus nuevos jugadores, pero ha destacado la actitud y la predisposición del grupo.

Un rival sólido y en forma

El CD Teruel aterriza en Can Misses con la moral alta. Los aragoneses han perdido sólo un partido en lo que va de curso y se han consolidado como uno de los equipos revelación del arranque liguero. Su propuesta combina solidez defensiva con un juego directo y eficaz. El Teruel acumula seis jornadas sin perder y tres victorias en este tramo, la más reciente el pasado fin de semana en casa frente al Sevilla Atlético.

Álvarez conoce bien al rival: «Tienen un entrenador muy bueno y que está muy infravalorado. Sabemos cómo defienden y cómo atacan y hemos trabajado sobre eso, aunque esta semana nos hemos centrado sobre todo en nosotros», puntualizó Álvarez, que espera estrenarse con una buena imagen y una victoria en Can Misses que enderece el rumbo de la nave celeste.

Aunque el margen de trabajo ha sido corto, Álvarez confía en comenzar con buen pie. «Yo quiero ganar siempre. Sería muy importante hacerlo el domingo, pero acabamos de aterrizar y los chicos necesitan tiempo. Lo fundamental es que crean en mi idea y sientan que el fútbol es de ellos, no del entrenador», sentenció.