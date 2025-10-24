Miguel Álvarez: «El fútbol es de los futbolistas, no de los entrenadores»

El flamante entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, analizó este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante el Teruel (domingo, 12 horas, Palladium Can Misses) varios temas de la actualidad celeste. El preparador jienense valoró sus primeros entrenamientos con los jugadores, la importancia de comenzar su periplo en Ibiza con victoria, y el estado de varios futbolistas de la plantilla, entre ellos un Fran Castillo que podría debutar en competición oficial el próximo domingo.

Conclusiones tras los primeros entrenamientos

«El recibimiento del primer día fue genial y las tres sesiones que hemos tenido han sido fenomenales, algo por lo que he dado las gracias a los chicos. Estoy muy contento con la actitud y la predisposición al trabajo, me lo han puesto muy fácil. Hay mucho trabajo, pero les he dicho a los jugadores que hay que ir paso a paso, todo va a salir fenomenal y estoy muy contento con todo, a nivel de club y de equipo».

¿Le ha sorprendido algo?

«Conocía a todos los chicos porque veo mucho fútbol. Tienen una calidad enorme y tenemos una plantilla con la que podemos hacer cosas ilusionantes y disfrutar muchísimo este año, pero hay que trabajar».

¿Se ha encontrado un vestuario sano?

«El día a día te lleva al desgaste, pero lo importante es que si hay un conflicto hay que tratar de arreglarlo, es algo que pasa en todas las familias. Yo no he visto nada desagradable, el cuerpo médico fenomenal, los jugadores muy bien y con una gran predisposición. Veo sus caras y les veo contentos, satisfechos y felices».

Análisis del Teruel

«Han perdido solo un partido. Conozco muy bien al equipo, tienen un entrenador muy bueno y que está muy infravalorado. Será un partido muy difícil, sabemos como defienden, como atacan, cuáles son sus virtudes y el tipo de propuesta que tienen. Hemos trabajado sobre eso, pero esta semana hemos dado mucha importancia a nuestros jugadores, que es lo más importante. Hemos tratado pequeños detalles y principios básicos que queremos introducir».

Bajas para el partido del domingo

«La plantilla está genial. Este fin de semana no estarán Señé, Gallar ni Sofiane, pero recuperamos a Fran Castillo. Tenemos ganas, vamos a competir y vamos a hacerlo bien».

¿Cómo ve a los jóvenes?

«Están muy bien. A Joao Fersura lo conocía del año pasado en el Betis. En la segunda jornada de la pasada temporada, me sorprendió y me gustó mucho. Pero también veo mucho potencial a Iván del Olmo, Sergio Díez, José Albert, Paolo…. Hay gente joven muy buena y otra con más experiencia que va a ayudar a que estos jóvenes sean mejores. Ahí está la clave, en acoplarlo todo y conseguir que funcione».

¿Sorpresas en el próximo once titular?

«Yo no voy a dar ninguna sorpresa, tenemos una plantilla y va a jugar cualquiera de los integrantes de ella. Los que jugaron ante el Murcia lo hicieron muy bien, así que varios tendrán posibilidades de seguir. También hay bajas con respecto al último partido, así que tendrán que estar todos preparados para cuando les llegue la oportunidad de jugar».

Importancia del resultado en su primer partido

«Yo quiero ganar siempre, y si no se consigue tendremos que seguir trabajando. Yo quiero que los jugadores crean en mi idea, porque cuando esto es asó, el ambiente es diferente, la gente está contenta… Sería muy importante ganar el domingo, pero acabamos de aterrizar y también entiendo que los chicos necesitan tiempo. Yo lo que intento es dar a los jugadores unos principios que considero que son básicos para ganar, pero el fútbol es de los futbolistas, no de los entrenadores».

Estado de Fran Castillo

«Es un pepino de jugador. Lógicamente, lleva tiempo lesionado y le falta ritmo de competición, pero hay una cosa clara, si miras sus números, son un escándalo. No es delantero, juega en una zona intermedia, y los números que hizo el año pasado demuestran que es un pepino de jugador. Meter en una temporada 17 goles y dar 11 asistencias no está al alcance de cualquiera».

Oportunidad de Fran Castillo con la baja de Gallar

«Hay muchos jugadores que pueden jugar ahí, en esa zona de mediapunta. Cuento con una plantilla con jugadores multifuncionales, pueden jugar en varias posiciones. Dependiendo de lo que hagamos y la distribución que necesitemos, hay varios jugadores que pueden jugar. Fran Castillo tiene que jugar cerca de la portería, pero también puede partir desde más atrás. Es un jugador que por lo que he visto y los números que tiene nos va a dar mucho. Ahora tiene que esperar, si el domingo le damos la oportunidad aprovecharla, y si no, cuando le toque jugar darlo todo para aprovechar la oportunidad, pero estoy tranquilo porque sé que nos va a dar muy buen nivel».