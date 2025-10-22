Oficial: Miguel Álvarez toma las riendas de la UD Ibiza

Ya es oficial. Tal y como ha venido informando Diario de Ibiza, Miguel Álvarez se ha convertido en nuevo entrenador de la Unión Deportiva Ibiza tras la destitución de Paco Jémez. El técnico será el encargado de liderar a la primera plantilla del club hasta el final de la actual temporada.

Según explica la UD Ibiza en un ocmunicado, Miguel Álvarez Jurado (Guarromán, Jaén, 1958) es un experimentado entrenador de 67 años "que llega al Ibiza con un estilo de juego predominantemente ofensivo, buscando dominar los partidos con iniciativa a través del control de balón".

El nuevo entrenador 'blau cel' ha pasado por diferentes clubes de nuestro territorio. Su última experiencia en los banquillos duró ocho años en el Villarreal B (2017 a 2025), donde logró ascender a Segunda División al filial groget. El técnico atesora también un ascenso a Segunda con el Terrasa en la temporada 2001/2002. Otros clubes dirigidos son L´Hospitalet, Leganés, Alcorcón, Sabadell y Marbella.

Rueda de prensa de presentación y primer entrenamiento

Miguel Álvarez será presentado y atenderá a los medios de comunicación hoy miércoles 22 de octubre a las 13 horas en la sala de prensa del Palladium Can Misses. El técnico dirigirá su primer entrenamiento esta misma tarde a partir de las 17:30h.