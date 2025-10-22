Miguel Álvarez, nuevo entrenador de la UD Ibiza: "Vengo ilusionado, pienso en grande y quiero que los jugadores crean en mí"

La UD Ibiza ha dado un paso importante en su proyecto deportivo con la presentación oficial de su nuevo entrenador, Miguel Álvarez, quien llega al club tras la destitución de Paco Jémez. La rueda de prensa, celebrada en la sala de prensa del estadio Can Misses, contó con la presencia de Amadeo Salvo, presidente del club; Javi Lara, director deportivo; y, por supuesto, del propio Álvarez, de 67 años, que asumirá la responsabilidad de liderar al equipo lo que resta de temporada.

El acto comenzó con la intervención de Amadeo Salvo, quien dedicó unas palabras a su antecesor: “Antes de nada, quiero hacer un pequeño recuerdo a Paco Jémez y mandarle, ya se lo dije personalmente, pero hoy públicamente, darle las gracias por su implicación y dedicación. Hay ciclos que empiezan y otros que acaban, y ahora comienza uno nuevo que liderará Miguel Álvarez”.

Salvo destacó el perfil del nuevo técnico: “Es un entrenador con mucha experiencia, un perfil que nos ha gustado siempre en esta casa, como persona primero y como técnico después. Tenemos una plantilla con gente experimentada y joven, y confiamos en que, con el trabajo de Miguel y su cuerpo técnico, el club crezca y el equipo desarrolle una identidad clara”. Con estas palabras, el presidente dio la bienvenida a Álvarez y subrayó la importancia de que se sienta a gusto en la isla y en el club.

Tomó la palabra Miguel Álvarez, quien se mostró visiblemente ilusionado. “Dar las gracias a Amadeo y a Javi por confiar en mí. Vengo con una mochila llena de energía tras cinco meses de descanso, pero siempre vinculado al fútbol. Amo mi profesión y estoy muy contento de llegar a un proyecto tan interesante como el de la UD Ibiza”.

Cuando se le preguntó sobre los motivos que le llevaron a aceptar la oferta del club, Álvarez fue claro: “Hablé con Amadeo y Javi en una semana movida a nivel personal y sentí, desde dentro, que tenía que venir a Ibiza. Conozco la plantilla y sé que Paco ha hecho un gran trabajo. Todos tenemos diferencias en el fútbol, pero es un buen punto de partida para mí”.

El entrenador también dejó claro que, para él, la categoría no es lo más importante: “He seguido la Segunda y he tenido posibilidades en Primera, pero para mí lo importante es ser feliz y desarrollar un proyecto deportivo interesante. Aquí veo la posibilidad de hacerlo y mi familia también puede estar a gusto”.

Álvarez reconoció conocer a la plantilla desde su etapa en Primera RFEF: “Veo potencial para hacer muchas cosas. La presión me la pongo yo mismo, me gusta pensar en grande, pero también en objetivos a corto plazo que se puedan cumplir. Lo más importante ahora es que los jugadores crean en mí y trabajen con ilusión”.

En cuanto a la diferencia entre entrenar un filial, como hizo en Villarreal, y un equipo con presión por resultados, Álvarez señaló: “El contexto es diferente, pero todos queremos ganar. Ganar es entrenar bien, dar herramientas a los jugadores y hacerlos felices en su profesión. La presión existe en todos los sitios, aunque algunos lo nieguen. Aquí, quiero que los jugadores se sientan preparados y motivados para competir desde el primer día”.

El técnico dejó entrever su filosofía de trabajo: “No voy a llenar la cabeza de los jugadores de cosas. Lo más importante son ellos y ponerlos en un contexto donde puedan mostrar sus mejores virtudes. Adaptaré la metodología según las capacidades de cada uno y buscaremos que todo el equipo funcione como un conjunto”.

Sobre su relación con la plantilla y el staff, Álvarez explicó: “No he coincidido con ninguno de los jugadores, pero eso no es un problema. Me acercaré a ellos, y los capitanes nos ayudarán a acelerar el proceso de adaptación. Respecto a mi cuerpo técnico, he venido con dos personas de confianza (su segundo y un preparador físico), y también contaremos con colaboradores del club. Creo que un buen entrenador se rodea de un gran equipo, y aquí lo he conseguido”. En este sentido, destacó que contará en su cuerpo técnico con Sergio Cirio, al que entrenó dos años en Hospitalet, y desveló que el ibicenco Francisco Torres será el preparador de porteros.

Finalmente, Álvarez se refirió a la afición y su apuesta futbolística: “La afición siempre ha estado con el equipo y no va a fallar. Queremos que disfruten viendo al equipo, que se ilusionen con nuestro fútbol asociativo y con un equipo ordenado, sólido en defensa y creativo en ataque. Hay que saber jugar con y sin balón. La clave será dar herramientas a los jugadores para ganar partidos y enganchar a la gente”.

Con esta presentación, la UD Ibiza inicia una nueva etapa con Miguel Álvarez al mando, un técnico con experiencia y una filosofía clara basada en la motivación, la adaptación y el trabajo colectivo. El debut del equipo bajo su dirección será este domingo frente al Teruel (Can Misses, 12 horas), en un encuentro que marcará el inicio de lo que espera ser un ciclo ilusionante para el club y su afición.