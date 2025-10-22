Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miguel Álvarez dirige su primera sesión al frente de la UD Ibiza

Miguel Álvarez toma los mandos del equipo, con el exjugador Sergio Cirio en el cuerpo técnico, de cara a su debut en casa el domingo ante el CD Teruel

Miguel Álvarez, en el centro del corrillo hablando con los futbolistas en el Sánchez y Vivancos.

Miguel Álvarez dirige su primera sesión al frente de la UD Ibiza / Vicent Marí

R. J. PALOMO

Ibiza

Miguel Álvarez dirigió en la tarde de este miércoles su primer entrenamiento al frente de la UD Ibiza en el campo de la Pista Sánchez y Vivancos de Can Misses. El técnico conoció a sus nuevos futbolistas y les trasladó las primeras consignas tácticas con vistas al encuentro que disputará el equipo celeste frente al CD Teruel, el próximo domingo a las 12 horas con su debut en el banquillo del Palladium Can Misses.

El preparador andaluz llega a la isla junto a su entrenador ayudante Javier Prats y el preparador físico Moisés Falces. Además, en el cuerpo técnico contará con gente de la casa como el exjugador Sergio Cirio, que también seguirá al frente del filial celeste, y Francisco Torres, que llega procedente de la SD Ibiza como entrenador de porteros. Completan el ‘staff’ Juan Martín (readaptación) y Abel Rodríguez (analista). En lo deportivo, Álvarez contará para este domingo con las bajas seguras de David del Pozo y Sofiane, expulsados en Murcia. Glazer, Gallar y Señé están pendientes de la evolución de sus respectivas lesiones.

