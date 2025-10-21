La UD Ibiza hace oficial la destitución de Paco Jémez, al que sustituirá Miguel Álvarez

Se acabó el culebrón. Paco Jémez y la UD Ibiza ponen fin a la segunda etapa del técnico a los mandos del banquillo celeste. La entidad pitiusa anunció este martes con un escueto comunicado la destitución del canario como entrenador del primer equipo. La decisión, que se venía mascando en las últimas horas, se produce en un momento de calma relativa tras la victoria del conjunto celeste en el campo del Real Murcia, un triunfo que puso fin a una racha de cinco jornadas sin ganar. «La UD Ibiza y Paco Jémez han llegado a un acuerdo para la finalización del contrato del técnico. Desde el club queremos agradecer su trabajo y dedicación y le deseamos mucha suerte en su futuro profesional y personal», fue el comunicado de la entidad.

Sin embargo, la salida del preparador canario tiene su raíz en un episodio que no ha pasado desapercibido dentro ni fuera del club. Como publicó en exclusiva Diario de Ibiza, Jémez decidió conceder el pasado viernes un día libre a la plantilla para viajar él a La Coruña y celebrar el cumpleaños de su hija. Una decisión que, en el contexto de una dinámica negativa de resultados y tras tres derrotas consecutivas, fue percibida por la dirección como una falta de rigor profesional. Este lunes, el Consejo de Administración de la UD Ibiza se reunió para debatir el futuro del banquillo celeste, que ya tiene nuevo integrante: Miguel Álvarez, exentrenador del Villarreal B y a quien también pretendía el Real Zaragoza. Según ha podido confirmar Diario de Ibiza, la presentación del nuevo preparador celeste tendrá lugar este miércoles a las 13 horas, y por la tarde dirigirá su primera sesión a los mandos del barco pitiuso.

Una victoria insuficiente para salvar el puesto

El triunfo en Murcia, trabajado y necesario, no bastó para cambiar el curso de los acontecimientos. La directiva ya había tomado la decisión de relevar a Jémez antes del encuentro, y el malestar generado por la ausencia del entrenador el viernes terminó de precipitar los hechos. La UD Ibiza ocupa actualmente la octava posición de la tabla, con once puntos en ocho jornadas. El balance —tres victorias, dos empates y tres derrotas, con ocho goles a favor y once en contra— se considera insuficiente para un equipo que, por plantilla y presupuesto, se había diseñado para pelear por el ascenso.

Fuentes cercanas al club señalan que las relaciones entre Jémez y parte del vestuario se habían enfriado en las últimas semanas, lo que también ha influido en la decisión final. Tampoco pasaba por su mejor momento la relación del técnico con Javi Lara, director deportivo de la entidad celeste.

El técnico con más partidos en la historia del club

Paco Jémez asumió el mando de la UD Ibiza en noviembre de 2024 tras la destitución de Martí, en un momento de crisis deportiva. Su llegada supuso un impulso inmediato y esperanza para una afición desesperanzada tras el mal inicio bajo el paraguas del mallorquín. Bajo su dirección, el conjunto celeste firmó la pasada temporada una racha histórica de siete victorias consecutivas, la mejor en la trayectoria de la UD Ibiza, que le permitió clasificarse para el play-off de ascenso a Segunda División. Sin embargo, el sueño del ascenso se truncó ante el Andorra, que se impuso por 2-0 en el Principado y 0-1 en Can Misses.

A pesar de la decepción, la directiva mantuvo su confianza en el técnico canario, que este verano pudo diseñar su propio proyecto desde el inicio. Jémez eligió los refuerzos, planificó la pretemporada y dio forma a una plantilla con sello propio. No obstante, los resultados no acompañaron y la irregularidad terminó pasando factura. Jémez, que es el entrenador con más partidos dirigiendo al club (57), abandonará Ibiza con un balance de 17 victorias, siete empates y 12 derrotas en su segunda etapa como entrenador celeste.

Miguel Álvarez, el relevo en el banquillo

El sustituto de Jémez será Miguel Álvarez, exentrenador del Villarreal B, con quien logró el ascenso a Segunda División en 2022. Dos años después, el filial castellonense descendió, pero su trabajo fue muy valorado por su capacidad de desarrollo de jóvenes talentos y su estilo ofensivo. El técnico andaluz, que también era pretendido por el Real Zaragoza tras la destitución de Gabi, ha optado finalmente por el proyecto ibicenco. Su incorporación se hará oficial en las próximas horas, y está previsto que dirija su primer entrenamiento este miércoles. Según ha podido averiguar Diario de Ibiza, la presentación del nuevo entrenador pitiuso tendrá lugar este miércoles a las 13 horas.

Fin de una era en Can Misses

La marcha de Paco Jémez marca el final de una etapa significativa en la evolución de la UD Ibiza. Su carácter, su discurso directo y su apuesta por un fútbol valiente dejan huella tanto en el vestuario como en la afición. No obstante, el club ha considerado necesario un cambio de liderazgo para reactivar la dinámica del equipo y recuperar el objetivo de pelear por los puestos de promoción, así como la ilusión de una desencantada parroquia celeste. La UD Ibiza inicia así una nueva etapa con Miguel Álvarez al mando y la vista puesta en consolidarse de nuevo como uno de los candidatos al ascenso.