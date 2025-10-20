La continuidad de Paco Jémez en la UD Ibiza, en el aire

El futuro de Paco Jémez al frente de la UD Ibiza pende de un hilo. Según adelantó Mundo Celeste, el Consejo de Administración del club pitiuso se ha reunido este lunes para analizar la situación del entrenador tras la polémica generada por su viaje a La Coruña (adelantado en exclusiva por Diario de Ibiza), donde se desplazó el pasado viernes para celebrar el cumpleaños de su hija, dejando libre a la plantilla en plena racha negativa de resultados.

Sobre la mesa hay dos escenarios posibles: la destitución inmediata del técnico canario o su continuidad, acompañada de una sanción administrativa o un expediente disciplinario por lo ocurrido. La decisión final podría conocerse en las próximas horas, aunque por el momento no hay confirmación oficial por parte del club. Desde la zona noble de la entidad se ha contactado ya con dos entrenadores: Fran Fernández y Miguel Álvarez, siendo este último el elegido para relegar a Jémez en el banquillo celeste y con el que la UD Ibiza habría llegado ya a un acuerdo.

Rumores y silencio en Can Misses

La situación ha estallado tras un fin de semana convulso. Pese a que el equipo rompió una racha de cinco jornadas sin ganar con una victoria en el campo del Real Murcia, el ambiente interno es muy tenso por el episodio del viernes. Desde las altas esferas del club se interpretó la ausencia de Jémez como una muestra de falta de implicación, especialmente después de tres derrotas consecutivas y un inicio de temporada por debajo de lo esperado. Además, Jémez cargó contra la afición de la UD Ibiza en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Murcia: «Entiendo que haya gente que no tenga suficiente con su vida y se preocupe de la mía, pero eso dice muy poco de ellos, no de mí. Me siento enfadado porque no me lo merezco, no tengo que dar explicaciones de mi vida a nadie, ni siquiera a mi afición», declaró visiblemente molesto el aún técnico celeste.

Ángel García, reputado periodista especializado en fichajes, ha asegurado este lunes en sus redes sociales que Jémez ya ha sido cesado. Sin embargo, desde el club no se ha confirmado ni desmentido la noticia, lo que ha alimentado aún más la incertidumbre. Desde la UD Ibiza aseguran, al ser consultados por este diario, que el técnico sigue vinculado a la entidad y que, por ahora, no se le ha comunicado oficialmente su cese.

El contexto deportivo: un proyecto que no despega

Jémez asumió por segunda vez el banquillo de la UD Ibiza en noviembre de 2024 tras la salida de Pep Lluís Martí. El preparador se convirtió ante el Nàstic en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club, liderando un proyecto que llegó a ilusionar a la afición. La pasada temporada firmó una racha histórica de siete victorias consecutivas, la mejor de la historia del club, que llevó al equipo a disputar el play-off de ascenso a Segunda División. Sin embargo, el sueño terminó en semifinales ante el Andorra, que se impuso por 2-0 en el Principado y 0-1 en Can Misses.

Esta temporada, con el control total de la planificación deportiva, el técnico diseñó el equipo a su medida. No obstante, los resultados no han sido los esperados: la UD Ibiza es octava, con once puntos en ocho jornadas, un balance de tres victorias, dos empates y tres derrotas, y un registro de ocho goles a favor y once en contra. Aunque el triunfo en Murcia supuso un respiro, no ha disipado las dudas sobre la gestión del vestuario ni sobre la capacidad del equipo para alcanzar los objetivos marcados.

División interna y desgaste

Fuentes próximas al vestuario reconocen que el ambiente se había deteriorado en las últimas semanas. Algunas decisiones tácticas y el carácter exigente del técnico habían generado cierto desgaste en el grupo. Aun así, nadie esperaba que la situación derivara en un conflicto disciplinario.

Desde el entorno del entrenador se defiende que el viaje a La Coruña fue un asunto estrictamente personal y que la decisión de conceder libre a la plantilla fue «planificada y comunicada con normalidad». Sin embargo, la planta noble del club no comparte esa visión, entendiendo que la coyuntura deportiva no era la adecuada para ese tipo de concesiones, algo que se ha visto agravado con la reacción en la rueda de prensa del pasado sábado.

Miguel Álvarez, en la recámara

Mientras, el club decide el futuro inmediato del banquillo. El nombre de Miguel Álvarez, exentrenador del Villarreal B, ha vuelto a cobrar fuerza. Según ha podido saber Diario de Ibiza, el técnico andaluz, que logró el ascenso del filial amarillo a Segunda División en 2022, es el principal candidato en caso de que finalmente se produzca el relevo. Álvarez, pretendido también por el Zaragoza tras la salida de Gabi, se mantiene a la espera de acontecimientos y vería con buenos ojos incorporarse al proyecto de la UD Ibiza, con la que ya habría llegado a un acuerdo para lo que queda de temporada.

Una decisión inminente

La UD Ibiza afronta así horas decisivas. En Can Misses, el silencio es absoluto y la plantilla entrena con la incertidumbre de no saber quién dirigirá la próxima sesión, aunque este martes la plantilla disfrutará de su día de descanso. Desde la afición, las opiniones se dividen entre quienes defienden a Jémez por su trayectoria y su compromiso, y quienes consideran que el episodio del viernes, unido a la marcha del equipo, son motivos suficientes para un cambio de rumbo. Sea cual sea la resolución, la entidad celeste deberá gestionar con tacto una crisis incómoda y que no tiene que quitar el foco de lo verdaderamente importante, lo que ocurre sobre el césped. No hay fumata blanca, de momento.