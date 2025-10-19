La UD Ibiza resucita en Murcia con un jugador menos 90 minutos

El fútbol levanta pasiones por triunfos épicos y ejercicios de resistencia como el protagonizado este domingo por la UD Ibiza. El conjunto de Paco Jémez, quien llegaba a la cita con la soga al cuello tras una semana convulsa, consiguió reponerse a una tempranera expulsión de Del Pozo, a los 10 minutos de partido, y con un soberbio trabajo colectivo, solidario, con disciplina y resiliencia fue capaz de resucitar y volver a ganar seis jornadas después (0-2). Fede Vico, de penalti, y Unai Medina, con un tremendo zapatazo en la segunda mitad, noquearon a un Real Murcia que se hunde en el fondo de la tabla mientras los celestes saltan hasta la octava posición. Dando carpetazo a un ciclo de tres derrotas consecutivas sin ver portería. Ver para creer.

Paco Jémez volvió a rehacer el eje de la zaga dando entrada a Monjo y Manu Pedre, con Iago Indias en la función de pivote ante las ausencias de Tamir y Josep Señé para acompañar a Del Pozo. El francés Sofiane recuperó su puesto en ataque en lugar de Davo y la UD Ibiza saltó con más dudas que ambición al estadio Enrique Roca de Murcia. La primeras aproximaciones fueron para el cuadro pimentonero, que además de jugar en casa contó con el favor del colegiado después de expulsar a Del Pozo por dos amarillas en apenas tres minutos. Sobre todo la segunda se la pudo ahorrar el trencilla, tan revolucionado como el mediocentro madrileño. La UD Ibiza jugaría más de 80 minutos con un hombre menos.

A pesar del mazazo recibido, la escuadra ibicenca reaccionó y pasado el cuarto de hora lo intentó por banda izquierda Bebé, que tras deshacerse de dos defensores remató manso y escorado a las manos del meta local. Como era de esperar, el equipo de Joseba Etxeberria encontró espacios y a los 23 minutos pudo adelantarse tras un aclarado a David Vicente cuyo potente disparo repelió Ramón Juan. Otra acción determinante llegó al filo de la media hora tras un saque de esquina en el cayó Monjo aquejado de un golpe en la cara. Paco Jémez solicitó la revisión y el colegiado apreció penalti por un codazo de Alberto sobre el defensor de la UD Ibiza. Poco podrá quejarse ahora el técnico cordobés del vídeo asistente... Fede Vico asumió la responsabilidad y marcó con pierna zurda, engañando a Gazzaniga, para poner por delante al equipo celeste (0-1, min. 31). El Murcia no consiguió generar ocasiones a pesar de jugar en superioridad, con un juego precipitado y sin fluidez. Por contra, los jugadores de la UD Ibiza se multiplicaron y redoblaron sus esfuerzos para suplir la ausencia de Del Pozo en medio campo. Y apenas sufrieron envites hasta el descanso, a excepción de un cabezazo en el descuento de Ekain (sí, el héroe del ascenso celeste) que atajó a una mano Ramón Juan. Pañolada y pitada en el Enrique Roca.

Segunda parte

Etxebe introdujo dos cambios, Pedro Benito y Palmberg, para tratar de dar un giro de timón en la segunda parte, que arrancó con una petición de penalti por parte de Moyita y un cabezazo picado de Benito que se marchó cerca del poste. El Real Murcia salió con nuevos bríos y empujó a su área a un Ibiza que, cuando más sufría, encontró la figura de Unai Medina para anotar para sorpresa de todos el 0-2 (min. 52). El capitán celeste avanzó líneas para apretar, robó un balón y lo encañonó desde fuera del área para alojarlo en la escuadra. Golazo y terremoto en Nueva Condomina.

Tras el carrusel de cambios y con un Murcia enrabietado, llegó a los 67 minutos un tanto de Codorini que fue anulado por fuera de juego de Jorge Mier. Mientras el conjunto local intentaba recortar diferencias, Paco Jémez reforzó la estructura defensiva de su equipo con Nacho, Mounir y Sergio Díez. Los isleños acabaron jugando con los ocho defensas de su plantillas, cuatro centrales y cuatro latelares. Lo nunca visto.

El Real Murcia se lanzó contra la muralla celeste, que fue resistiendo con trabajo e intensidad defensiva y llegó intacta al tramo final del partido. En el minuto 83 volvió a entrar de oficio el video asistente después de que el colegiado anulara otro gol Benito, ya que el balón centrado por Bustos había salido por línea de fondo. En este tramo final, en el que Sofiane vio la roja en el banquillo por protestar (de traca), estuvo muy acertado Ramón Juan, dando seguridad al equipo para acabar firmando la tan esperada victoria.