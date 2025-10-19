La UD Ibiza y Paco Jémez se juegan su futuro en Murcia

La octava jornada del Grupo 2 de Primera RFEF ofrece como partido estelar un duelo agónico entre el Real Murcia y la UD Ibiza, que se enfrentan este domingo (18.15 horas) en Nueva Condomina con buena parte de su futuro en juego. Ambos clubes, llamados a ser protagonistas de la categoría, llegan hundidos en una espiral de dudas que amenaza con desbordar a técnicos, directivas y aficiones.

la UD Ibiza y su entrenador, Paco Jémez, llegan con el agua al cuello. Lo que debía ser una temporada de confirmación se ha transformado en un laberinto. Tres derrotas consecutivas, cinco partidos sin ganar y una alarmante falta de gol dibujan un panorama sombrío. Paco Jémez, que arrancó el curso con el respaldo de la directiva y una plantilla confeccionada a su gusto, se juega más que un partido en Murcia: se juega su continuidad. El técnico canario ha visto cómo su discurso se desgasta, el vestuario se resiente y la afición pierde la fe en un proyecto que no arranca. Por si fuera poco, la decisión de dar descanso a su plantilla a 48 horas del encuentro para asistir a un cumpleaños familiar ha desatado una ola de críticas contra el veterano preparador.

La convocatoria de Fran Castillo, que vuelve tras dos meses lesionado, es la nota positiva en un conjunto que busca reactivarse. Su regreso simboliza la necesidad de recuperar energía y orgullo en un vestuario que se ha quedado sin respuestas.

El Real Murcia, por su parte, uno de los históricos del fútbol español, se asoma al precipicio tras un arranque decepcionante. Seis puntos en siete jornadas son un pobre botín para un equipo que comenzó el curso con aspiraciones altas y que ahora sobrevive en zona de descenso. Joseba Etxeberria, cuya llegada generó consenso y optimismo, empieza a ver tambalear su proyecto. El juego del conjunto grana se ha ido diluyendo entre la falta de gol y la inseguridad defensiva, dos males que han disparado la inquietud en la grada.

Aun así, en Nueva Condomina se intenta mantener la calma. Felipe Moreno, presidente murcianista, ha ratificado públicamente al técnico vasco, asegurando que «no se contempla un cambio en el banquillo». En Ibiza, en cambio, nadie ha salido a defender la figura de Paco Jémez y tampoco han comparecido futbolistas durante la semana.

En Murcia, Etxeberria recupera efectivos clave: Álvaro Bustos podría tener minutos tras su lesión, y Palmberg volverá a ser la brújula en el centro del campo. En el Ibiza continúan de baja Álex Gallar y Tamir, y tampoco viaja Josep Señé por unas molestias. Después del 3-0 en Torremolinos se esperan cambios en el once, aunque es imposible adivinar el nuevo puzle que montará Jémez en su primer ‘match-ball’ por seguir en el cargo.

«Queremos dar una giro a esta dinámica»

Joseba etxeberria también se juega parte de su futuro esta tarde. El entrenador vasco fue cuestionado en sala de prensa por la seguridad de su puesto en el banquillo grana. «No pensamos en nada más que en el partido. Queremos esa victoria que dé un giro a la mala dinámica. No pienso en eso. Pienso en sacar lo mejor de cada uno de los jugadores para que nos ayuden a ganar», reiteró. Sobre la UD Ibiza, indicó: «Sabemos que también debía estar en los puestos altos, pero nosotros estamos centrados y mentalizados en nosotros, en dar lo mejor el domingo y, sobre todo, ganar, que es lo que necesitamos para revertir esa mala racha. Seguro que esa victoria nos puede traer mucha confianza».