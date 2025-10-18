Paco Jémez: "Si me echan me jodería mucho porque hice una apuesta muy fuerte por venir a la UD Ibiza"

La UD Ibiza viaja este sábado rumbo a Murcia para disputar, este domingo (18:15 horas, Nueva Condomina), un duelo con aroma a final anticipada. Los celestes se miden al Real Murcia en la octava jornada del Grupo 2 de Primera Federación, en un contexto de máxima tensión tras encadenar tres derrotas consecutivas y una dinámica preocupante que ha puesto en el alambre la continuidad de Paco Jémez. El técnico cordobés, que vive su momento más delicado desde su llegada al banquillo ibicenco, compareció este sábado ante los medios en una rueda de prensa tensa y con tono defensivo, antes de partir con el equipo hacia Alicante, donde tenían previsto tomar un vuelo antes del desplazamiento por carretera a la capital murciana.

“Ha sido una semana dura, después de una derrota como la del domingo pasado”, reconoció Jémez nada más comenzar. “Se pasa mal, mal en todos los aspectos. Pero ha sido una semana de muy buen trabajo, de intentar limpiar las cabezas de los jugadores, de mantenerlas lo más estables posible, porque ahora ese es el trabajo más importante que tenemos que hacer: que mentalmente no nos pase factura”, añadió. El técnico admitió que “una semana buena no puedes tener” tras una derrota “como la del domingo”, en alusión al sonrojante 3-0 en Torremolinos, donde calificó el partido de “vergonzoso”.

El entrenador celeste, que ya el curso pasado puso su cargo a disposición del club tras una racha negativa en Marbella, fue preguntado si en esta ocasión se había planteado hacer lo mismo. “Cada momento tiene su cosa. En aquel momento creí que lo mejor era poner mi cargo a disposición del club, no solo por los resultados, sino como revulsivo. Este momento es totalmente diferente. Si en algún momento creo que es lo mejor, lo volveré a hacer, pero si no lo he hecho es porque creo que la situación es distinta. Nos queda muchísimo por delante y estoy entero para seguir trabajando y ayudando al equipo”, sostuvo, con un tono más sereno, aunque visiblemente afectado por la situación.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando se le preguntó si pensó que su puesto peligraba tras la última derrota. “Tenéis muchas ganas de que me vaya, por lo que veo”, replicó con ironía. “Tranquilo, si tiene que llegar, llegará. Yo controlo que el equipo funcione bien. Si no ganamos, pasan cosas, y lo sé. Pero yo vine aquí para quedarme mucho tiempo y voy a pelear todo lo que no está escrito para seguir aquí. Si el presidente decide que debe venir otra persona, lo aceptaré, pero me jodería mucho, porque venir aquí fue una apuesta muy fuerte por mi parte”, afirmó, dejando entrever la presión que siente.

Polémica por su viaje familiar

El ambiente en torno al club se caldeó aún más en las últimas horas por la decisión del cuerpo técnico de dar libre a la plantilla el viernes, algo inusual a 48 horas de un partido. El hecho coincidió con un viaje familiar del propio Jémez, lo que desató una oleada de críticas en redes sociales y en el entorno celeste. Cuestionado al respecto, el entrenador se mostró visiblemente molesto y evitó dar explicaciones personales: “No, temas personales no te voy a contestar ni uno solo”, zanjó con sequedad.

Ante la insistencia de los periodistas, explicó su planificación semanal: “Después del partido dimos descanso el lunes para limpiar la cabeza, luego metimos tres sesiones muy intensas martes, miércoles y jueves, y consideré que el viernes era mejor descansar. Lo hemos hecho alguna vez. He faltado a un entrenamiento en un año y esta es la segunda vez que me marcho por razones familiares, pero sin faltar, porque era día libre”, argumentó.

El preparador cordobés, visiblemente irritado, se mostró dolido con las críticas de la afición: “Me siento enfadado porque no me lo merezco. No tengo que dar explicaciones de mi vida a nadie, ni siquiera a mi afición. Me parece muy triste que se monte algo en torno a esto. Si fuésemos segundos, nadie habría dicho nada, y eso sí que es para llorar”, lamentó. “Entiendo que haya gente que no tenga suficiente con su vida y se preocupe de la mía, pero eso dice muy poco de ellos, no de mí”, concluyó, antes de pasar página con gesto serio.

“No hay mal rollo en el vestuario”

Otro de los asuntos sobre la mesa fue el supuesto mal ambiente en el vestuario tras la racha de resultados. “No, no hay mal rollo, en absoluto. Todo lo contrario. Tenemos un gran grupo y un vestuario muy bueno. Seríamos muy mediocres si nuestra relación dependiera de los resultados”, respondió tajante.

“Es verdad que ahora nos reímos menos, eso es normal, pero eso no quiere decir que haya problemas. Tenemos gente profesional y con ilusión, y esa es la base para salir de aquí”, insistió.

Autocrítica tras el desastre de Torremolinos

Sobre el fiasco de la pasada jornada, Jémez no rehuyó la autocrítica. “Fue un partido horripilante en todos los aspectos, y tomé la responsabilidad, como tiene que ser. Un equipo como el nuestro no debería perder de esa forma. No me refiero al resultado, sino a la forma. Sentimos vergüenza y es lógico. Solo nos queda tragar y trabajar para que no vuelva a ocurrir”, reconoció.

El técnico confirmó además que Fran Castillo podría reaparecer tras casi tres meses de baja. “Es una de las mejores noticias de la semana. Es un jugador con una visión de juego privilegiada. Trataremos de meterlo poco a poco”, apuntó. En cambio, Álex Gallar y Tamir siguen fuera por lesión.

Un partido con aroma a final

El choque frente al Real Murcia llega con tintes decisivos tanto para el banquillo como para el rumbo del proyecto. “El Murcia está en una situación parecida a la nuestra, sin encontrar el camino de la victoria, pero sigue siendo una de las mejores plantillas de la categoría”, valoró Jémez. “Es un campo que aprieta mucho, y si las cosas no salen, se puede volver en contra. Tenemos que aprovecharlo y hacer que el ambiente juegue a nuestro favor”, añadió.

Sobre su reencuentro con Ekain, exdelantero celeste y autor del histórico gol del ascenso a Segunda, el técnico fue cariñoso: “Es un chico fantástico, un gran profesional. Le tengo mucho cariño y siempre lo dio todo. Es de esos jugadores que todos los entrenadores quieren tener”.

Jémez cerró su comparecencia con un mensaje de esperanza, pese a la tormenta que le rodea: “Vamos a Murcia con toda la ilusión del mundo, a intentar dar la vuelta a esto. Sabemos que será un partido de muchísimo carácter y de control emocional. Pero confío plenamente en mis jugadores y en nuestra capacidad para levantarnos. No será fácil, pero estamos preparados para pelearlo todo”.