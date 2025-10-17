Real Murcia - UD Ibiza: Dos gigantes al borde del abismo

El fútbol tiene memoria corta, pero esta vez ambos bandos llegan con demasiados fantasmas a la cita. Este domingo (18.15 horas), La Nueva Condomina será escenario de un duelo que, sobre el papel, debía ser un pulso entre aspirantes al ascenso, pero que en la práctica se ha convertido en una batalla de urgencias. Real Murcia y UD Ibiza, dos ‘gallitos’ que soñaban con mirar hacia arriba, se ven ahora atrapados en la niebla de una crisis que amenaza con devorarlo todo. Dos equipos sin rumbo, dos banquillos que arden y un mismo objetivo: sobrevivir.

En Murcia ya no quedan excusas. Joseba Etxeberria, que llegó con el cartel de técnico solvente y con la confianza de la directiva, ha visto cómo el suelo se abría bajo sus pies. Los granas apenas suman seis puntos en siete jornadas y ocupan puestos de descenso. Los números no mienten: es el segundo peor inicio del club en los últimos 17 años. Para encontrar un arranque tan desolador hay que remontarse a la temporada 2008-2009, con Javier Clemente al mando. Desde entonces, ningún Murcia había firmado un registro tan pobre. Ni Munúa, ni Sanlúcar, ni siquiera los años de travesía por el desierto en Segunda B dejaron una sensación tan amarga como la actual.

El equipo se muestra plano, sin chispa, sin alma. La afición, cansada de promesas incumplidas, vuelve a mirar a la directiva con desconfianza. La paciencia, como el fútbol, también tiene límites. Y si algo puede salvar a Etxeberria, será precisamente una victoria este domingo.

Enfrente, un espejo. La UD Ibiza, que partía como una de las plantillas más potentes del Grupo 2 de Primera RFEF, atraviesa su momento más crítico desde su refundación. Tres derrotas consecutivas, cinco jornadas sin ganar, cero goles a favor en los últimos 270 minutos y siete encajados. El equipo pitiuso ocupa la decimoquinta posición, con solo un punto más que el descenso. Un derrumbe en toda regla para una plantilla construida para soñar con el ascenso y que, sin embargo, se asoma al abismo.

El diagnóstico es preocupante: un vestuario fracturado, un entrenador sin respuestas y una afición desencantada. Paco Jémez, que hace apenas un año regresó al banquillo celeste entre aplausos y esperanza, está viviendo su primera gran tormenta en Ibiza. El canario, que esta vez sí pudo confeccionar la plantilla a su gusto, no ha logrado dotar al equipo de identidad ni de intensidad. Sus planteamientos generan dudas, sus decisiones desconciertan y su carácter, antes un activo, empieza a volverse en su contra.

Un vestuario desconcertado

La situación es tan desconcertante que el técnico ha dado hoy el día libre a sus jugadores en plena crisis. Dentro del vestuario, las relaciones se están tensando por los malos resultados y el carácter impredecible de Jémez, y la conexión con la dirección deportiva, encabezada por Javi Lara, parece haberse resquebrajado. En la cúpula, Amadeo Salvo comienza a perder la paciencia, a pesar de ser el gran valedor de Jémez, y el futuro del entrenador podría decidirse este domingo en La Nueva Condomina. No son pocos los rumores que apuntan a que el club ya ha sondeado posibles sustitutos.

El contraste con el pasado es demoledor. La UD Ibiza, que en campañas anteriores solía empezar con fuerza, vive ahora su peor arranque desde la temporada 2018-2019. Entonces sumaba siete puntos en siete jornadas, uno menos que ahora, pero con un proyecto aún en construcción. Desde aquel curso, todos los inicios habían sido mejores: 19 puntos en 2019-20, 11 en Segunda División, 12 el año pasado… Este año, en cambio, el colapso ha sido total.

Más allá de los números, lo que más alarma en Can Misses son las sensaciones. El equipo se desploma en los primeros minutos, como demuestran los tres goles encajados en 20 minutos ante el Torremolinos, o el 2-0 antes del 17’ frente al Atlético de Madrid B. No hay intensidad, ni duelos ganados, ni un plan reconocible. Los jugadores parecen desorientados, sin alma. La UD Ibiza es, a día de hoy, una sombra de lo que se esperaba.

Por eso el partido de este domingo tiene aroma de final anticipada. Tanto Etxeberria como Jémez llegan al borde del precipicio, conscientes de que una derrota puede ser el punto de no retorno. Dos técnicos cuestionados, dos proyectos que hacen aguas y dos aficiones que exigen una reacción inmediata.

La historia del fútbol está repleta de partidos que cambiaron el destino de un club. Quizás este Murcia-UD Ibiza sea uno de ellos. Porque en La Nueva Condomina no solo se juegan tres puntos: se juega la fe de dos ciudades, el crédito de dos entrenadores y el futuro inmediato de dos equipos que no pueden permitirse seguir cayendo.