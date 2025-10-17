Por este motivo no ha entrenado la UD Ibiza a 48 horas de su 'final' en Murcia

La UD Ibiza atraviesa por uno de los peores momentos de su historia reciente. El equipo ibicenco se encuentra a un punto del descenso en el Grupo 2 de Primera RFEF tras encadenar tres derrotas consecutivas y cinco jornadas sin ganar. De hecho, es la peor racha de un equipo en las tres principales categorías del fútbol español.

La escuadra que dirige Paco Jémez se acercó al abismo después de perder por 3-0 en su visita al recién ascendido Juventud Torremolinos, y este domingo visita a otro 'gigante' en apuros como el Real Murcia, en posiciones de descenso con dos puntos menos que los celestes.

El desplazamiento a la Nueva Condomina se antoja crucial para el futuro inmediato de la UD Ibiza, pero la planificación semanal de entrenamientos de cara al envite contra el Real Murcia ha sorprendido a propios y extraños: el técnico canario ha dado como días libres a sus futbolistas el lunes y este viernes.

El motivo principal de que el equipo descanse a 48 horas de la 'final' en Murcia parece ser una celebración familiar del propio Paco Jémez: el cumpleaños este jueves de una de sus hijas. Diario de Ibiza pudo confirmar con diferentes fuentes esta información.

A preguntas de este rotativo, desde el club se remitieron a la planificación semanal establecida por el cuerpo técnico y aseguraron no tener conocimiento de que el día de permiso se debiera a que Paco Jémez quisiera acudir a una celebración familiar. Si tuvieran conocimiento de ello, añadieron, se tomarían las medidas oportunas.

Mientras tanto, 23 de los 25 futbolistas de la plantilla han acudido a ejercitarse al gimnasio del estadio Palladium Can Misses para ultimar su puesta a punto para la importante cita de pasado mañana.