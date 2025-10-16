La UD Ibiza y la Selección Balear Absoluta disputarán un partido benéfico el próximo 5 de noviembre

La UD Ibiza y la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) celebrarán un partido solidario que enfrentará a la primera plantilla celeste y a la Selección Balear Absoluta. El encuentro tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Palladium Can Misses.

Este enfrentamiento tendrá un carácter totalmente benéfico, ya que toda la recaudación por la venta de entradas se destinará íntegramente a la Fundación Cruz Roja, con el objetivo de recabar fondos para ayudar a los afectados por la reciente DANA en Ibiza. Las entradas tendrán un precio solidario de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de edad. Además, el día del partido, los asistentes podrán realizar donaciones adicionales tanto a los puntos físicos habilitados en el estadio, como a través de una plataforma online que permitirá realizar las aportaciones de forma telemática.

Este enlace de donación estará activo en los días previos al partido para facilitar que todas las personas que quieran colaborar puedan hacerlo, aunque no asistan al estadio. Desde la FFIB y la UD Ibiza se hace un «llamamiento a todo el fútbol balear y a la sociedad pitiusa para sumarse a esta iniciativa solidaria, demostrando una vez más que el fútbol es mucho más que un deporte: es compromiso y solidaridad».