Paco Jémez: "Esta situación nos duele y nos da vergüenza"

La UD Ibiza encajó este domingo su tercera derrota consecutiva (3-0) en el campo del Juventud Torremolinos, un recién ascendido, en la séptima jornada de Liga. El técnico celeste, Paco Jémez, compareció ante los medios visiblemente afectado, reconociendo el mal momento del equipo y asumiendo toda la responsabilidad del bajón competitivo.

“Encajamos en las dos primeras jugadas y todo se vino abajo”

El entrenador no escondió su frustración al analizar el inicio del encuentro.

“Hemos encajado gol en las dos primeras jugadas que han tirado a puerta, y eso ya te cambia muchísimo la idea de partido que traíamos”, lamentó Jémez. “Estamos en una situación en la que casi nada de lo que pasa en el partido nos sale bien. Todo parece desencajado, y cuando nos hemos puesto con 2-0 el partido se ha puesto tremendamente complicado. Con el tercero, más todavía”.

El técnico reconoció que el equipo no tuvo ni la fortuna ni el acierto necesarios para meterse de nuevo en el partido:

“No hemos tenido esa fortuna de poder meter algún gol para reducir el resultado. Luego la expulsión de Santi ha sido otro golpe. Ha sido un auténtico desastre en cuanto a acontecimientos en nuestra contra”.

“Tenemos que mejorar muchísimo. Todo está, como decimos en mi pueblo, descojonado”

Jémez no escondió la gravedad del momento por el que atraviesa la UD Ibiza:

“Tenemos que mejorar muchísimo, muchísimo. Todo. Ahora mismo está todo un poco descojonado, como decimos en mi pueblo, y hay que trabajar para volver a ponerlo en su sitio”.

El técnico cordobés señaló además que la dinámica negativa está afectando a la confianza de los jugadores:

“El equipo está mal, está jodido. Todos estamos faltos de confianza. Lo único que nos queda es seguir trabajando juntos y arreglar las cosas que tenemos que arreglar”.

“El único responsable de esta situación soy yo”

Fiel a su estilo, Paco Jémez asumió toda la responsabilidad por el mal momento del equipo:

“Yo soy el máximo responsable de lo que el equipo haga en el campo. Siempre lo he sido y siempre lo seré. Ellos son mis jugadores, este es mi equipo y yo estoy por delante de ellos para asumir cualquier tipo de responsabilidad”.

Aun así, quiso rescatar la actitud de sus futbolistas:

“Los que han quedado en el campo se han dejado el alma. Nadie puede decir que un jugador de Ibiza no se haya dejado todo”.

“Defensivamente tenemos carencias importantes”

Preguntado por los errores defensivos, el técnico fue autocrítico:

“Defensivamente estamos demostrando una carencia importante. Estamos perdiendo muchos duelos y nos rematan con facilidad. Sabíamos que este era un campo de segundas jugadas y duelos uno contra uno, y no hemos estado a la altura. Si no somos capaces de demostrar más fortaleza defensiva, será difícil competir en esta categoría”.

Jémez recordó que su equipo ha encajado goles en todos los partidos de la temporada, incluidos los de pretemporada, y advirtió de que esa tendencia debe corregirse cuanto antes:

“Ya son muchos partidos recibiendo goles. Eso tiene una conclusión: defensivamente tenemos carencias y tenemos que arreglarlas con trabajo”.

“El Torremolinos ha sido justo vencedor”

Lejos de poner excusas, el técnico reconoció la superioridad del rival:

“He visto al Juventud Torremolinos muy bien, haciendo lo que tenía que hacer. Ha sido un equipo práctico, intenso, que ha competido cada balón como si fuera el último. Su victoria ha sido tremendamente justa”.

“Esta situación la hemos creado nosotros y la tenemos que arreglar nosotros”

El entrenador cerró su comparecencia con un mensaje de autocrítica y compromiso:

“Esta situación no se ha creado sola, la hemos creado nosotros, y somos nosotros los que tenemos que salir de ella trabajando. La soga aprieta más, pero tenemos que dar tranquilidad a los jugadores y preparar bien el partido ante el Murcia para revertir esta dinámica”.

“No hay excusas. Los únicos responsables de la situación en la que está el equipo somos los jugadores y soy yo. No podemos buscar culpables fuera. Tenemos que limpiar la cabeza, recuperar la confianza y empezar a ganar partidos. No hay otro camino. Nos duele, incluso nos da cierta vergüenza, pero lo único que podemos hacer es trabajar para salir de esto”, sentenció.