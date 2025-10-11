La UD Ibiza busca resurgir ante un recién ascendido al alza

La UD Ibiza afronta este domingo (12 horas, El Pozuelo) una cita crucial en su intento por cambiar el rumbo en el Grupo 2 de Primera Federación. Los celestes, que encadenan cuatro jornadas sin conocer la victoria —con dos derrotas consecutivas en las que han encajado cuatro goles y no han visto portería—, visitan al Juventud Torremolinos con la necesidad imperiosa de reaccionar. El equipo de Paco Jémez busca reencontrarse con el triunfo y recuperar sensaciones ante un rival recién ascendido, que ha encontrado estabilidad sobre el césped pese a los problemas económicos que atraviesa su entidad.

La dinámica de ambos equipos es opuesta. Mientras la UD Ibiza atraviesa un bache de resultados que ha frenado su prometedor inicio de temporada, el Torremolinos ha pasado de la incertidumbre a la ilusión. Tras caer en sus dos primeras jornadas ligueras, el conjunto malagueño encadena cuatro encuentros sin perder, con un meritorio empate (3-3) la pasada semana en el complicado feudo del Eldense. Una trayectoria que invita al optimismo en la Costa del Sol y obliga a los ibicencos a extremar precauciones.

Paco Jémez, sin embargo, mantiene la calma y defiende con firmeza la línea de trabajo emprendida. El técnico canario considera que el camino elegido es el correcto y que los resultados llegarán con el tiempo. Asegura que el equipo está creciendo, aunque los marcadores no reflejen aún esa evolución. Para el preparador celeste, su formación está cada vez más cerca de alcanzar el nivel competitivo que busca y subraya que el proyecto se sostiene sobre una idea innegociable: «El equipo va a jugar como yo quiero que juegue».

Uno de los aspectos más analizados en las últimas semanas es la fragilidad defensiva de los celestes. El Ibiza ha encajado en todos los partidos disputados hasta ahora, una circunstancia que ha generado preocupación en el entorno. No obstante, Jémez rechaza hablar de desajustes defensivos y lo relaciona con la propia naturaleza ofensiva del estilo que propone. Según insiste ahora el técnico en base a sus estadísticas, cuando un equipo tiene una posesión tan alta —cerca de 600 pases por encuentro con un 90% de acierto—, las pérdidas son inevitables y algunas pueden resultar letales si no se gestionan bien las transiciones.

Otra de las cuestiones debatidas es la falta de gol, especialmente tras dos encuentros sin marcar. Jémez, sin embargo, no considera que el equipo tenga un déficit de presencia ofensiva. Los datos, asegura, contradicen las sensaciones: 66 centros, 14 remates dentro del área y diez disparos entre los tres palos en el último encuentro son cifras que evidencian la insistencia ofensiva del conjunto. En este sentido, Davo apunta al fin a titular ante la baja de última hora de Sofiane, a la que se ha sumado también la de Álex Gallar. El técnico mantendrá además en Torremolinos la baja sensible de Fran Castillo.

Un escenario complejo

El escenario del domingo será un factor determinante. El campo de El Pozuelo, de dimensiones más reducidas y césped más irregular que el de Can Misses, obliga a modificar el plan habitual. Jémez lo considera un partido «muy particular», en el que las segundas jugadas y los balones divididos marcarán el ritmo. «Allí es más difícil tener el control del juego. Habrá que ser más prácticos y seleccionar bien los momentos para arriesgar», apuntó Jémez.

Pese a las dos derrotas consecutivas, la UD Ibiza está a sólo tres puntos del liderato. «Hay que tomárselo con serenidad. Estamos en la séptima jornada y aún queda un mundo», afirmó Jémez durante la semana. No obstante, el propio técnico es consciente de que el equipo necesita transformar su dominio en resultados para no perder comba en la clasificación y despertar viejos fantasmas.

Calderón: «El Ibiza tiene toda la presión»

Antonio Calderón, entrenador del Torremolinos, destacó en la previa del encuentro la buena dinámica por la que atraviesa su equipo y la remontada que logró en Elda «ante un plantillón, candidato al ascenso», tras encajar dos goles en la segunda parte. «El equipo va ganando confianza y adaptación a la categoría», señaló antes de recordar que «el Ibiza es otro rival muy potente, con una gran plantilla». «Vienen de dos derrotas y tienen toda la presión. El año pasado jugaron play-off, conservan entrenador y lo normal es que hubieran empezado con mejores resultados. Van a venir con la lección aprendida, sabiendo cómo es nuestro campo y que no se pueden permitir un tropiezo más».