UD Ibiza: Fran Castillo recae y tampoco debutará en Torremolinos

La UD Ibiza no está atravesando su mejor momento en el inicio de temporada y parte de las dificultades del equipo celeste pueden explicarse por una ausencia tan significativa como inesperada: la de Fran Castillo. El mediapunta andaluz, fichado este verano procedente del Juventud de Torremolinos, se había erigido como una de las grandes sensaciones de la pretemporada bajo las órdenes de Paco Jémez. Su lesión, justo antes del debut liguero, ha supuesto un contratiempo importante tanto para el jugador como para el equipo, que aún busca una fórmula para suplir su creatividad en el centro del campo.

Francisco Castillo Viñolo (Alhaurín de la Torre, Málaga, 1997) aterrizó en Can Misses con la vitola de jugador diferencial. Con 28 años y una amplia experiencia en categorías inferiores del fútbol español, llegaba a Ibiza en plena madurez deportiva, dispuesto a dar un salto de calidad en su carrera. Su rendimiento en el Juventud de Torremolinos había sido sobresaliente: 17 goles y siete asistencias en 33 partidos, cifras que le valieron para ser nombrado Balón de Oro de la categoría. Aquella temporada de ensueño despertó el interés de varios clubes, pero fue la UD Ibiza quien apostó decididamente por su talento.

Desde su llegada, Fran Castillo se ganó la confianza de Paco Jémez, convirtiéndose en un fijo en los esquemas del técnico. Durante la pretemporada, su desempeño fue brillante: anotó varios goles, participó activamente en la generación de juego y dejó muestras de una visión y calidad técnica que ilusionaron a la afición ibicenca. Su capacidad para enlazar líneas, filtrar pases y aparecer en segunda línea le convirtieron en el jugador más determinante del verano celeste. Todo hacía prever que sería una de las piezas claves en el estreno liguero ante el Sevilla Atlético.

Sin embargo, el destino fue cruel. En la semana previa al debut, el futbolista sufrió unas molestias musculares que, en principio, no parecían de gravedad. Pero lo que se antojaba una simple precaución acabó convirtiéndose en una lesión de mayor alcance. Varias recaídas consecutivas han prolongado su baja y, 45 días después, el mediapunta todavía no ha recibido el alta competitiva.

Castillo había intensificado su preparación para regresar a los terrenos de juego y todo apuntaba a que podría reaparecer precisamente este fin de semana, en su regreso a Torremolinos, donde esperaba reencontrarse con su exequipo. Sin embargo, la ilusión se tornó en decepción cuando el propio jugador confirmó los peores pronósticos a través de sus redes sociales: «Finalmente no podré estar disponible para ayudar al equipo este domingo en Torremolinos. Sí estaré ayudando a mis compañeros en la grada del Pozuelo. Nos vemos pronto».

Su mensaje, sincero y emotivo, refleja la frustración de un futbolista que estaba llamado a liderar el juego ofensivo de la UD Ibiza. Mientras tanto, el equipo de Paco Jémez ha notado en exceso su ausencia. En las seis primeras jornadas de liga, los celestes han mostrado dificultades para generar peligro en el último tercio del campo. La falta de precisión en el pase decisivo y la escasez de ocasiones claras son síntomas de un vacío que sólo un perfil como el de Castillo puede llenar.

El conjunto pitiuso suma ya cuatro jornadas sin conocer la victoria, con dos derrotas recientes en las que no ha logrado ver portería y ha encajado cuatro goles. Sin la pausa, visión y verticalidad del andaluz, el equipo ha perdido fluidez y creatividad, elementos esenciales en el modelo de juego que propone Jémez.

A la espera de su recuperación definitiva, el regreso de Fran Castillo se antoja vital para reactivar a la UD Ibiza. El club confía en que su vuelta marque un punto de inflexión en el rendimiento colectivo y devuelva la ilusión a una afición que, desde su brillante pretemporada, aguarda con ansias el debut oficial del jugador malagueño con la camiseta celeste.