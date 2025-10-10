Paco Jémez: "Mientras yo esté aquí, este equipo va a jugar como a mí me de la gana"

La UD Ibiza afronta este domingo (12 horas) una cita importante en El Pozuelo frente al Juventud Torremolinos, en la séptima jornada del Grupo 2 de Primera Federación. Los celestes, que encadenan varios partidos sin ganar, buscan reencontrarse con el triunfo tras caer ante el Nàstic de Tarragona, un encuentro en el que, pese a la derrota, el técnico Paco Jémez aseguró haber quedado “muy satisfecho” con el rendimiento de su equipo.

“Los números están ahí, eso no son una apreciación mía ni una visión subjetiva que sí puede ser el juego. Estoy contento con lo que el equipo hizo el otro día. Es verdad que el contrario fue muy preciso con lo poco que tuvo, pero nosotros tuvimos un número espectacular de centros, buenos datos de posesión, buenos datos de pases y muchos tiros a puerta. Nos faltó acierto, que es lo más importante”, explicó Jémez en la previa.

El técnico canario, fiel a su estilo directo, defendió con firmeza la línea de trabajo emprendida por la UD Ibiza: “Yo sigo pensando que el camino es el que hemos cogido. Cuando todo fluya con relativa normalidad, que en el fútbol no siempre es así, los resultados serán otros". Además, se mostró firme sobre su idea de juego: "Mientras yo esté aquí este equipo va a jugar como a mí me de la gana. La gente y la prensa puede decir lo que quiera, pero se jugará como yo quiero que se juegue”.

Mejoras defensivas y concentración tras la pérdida

Uno de los aspectos más analizados en las últimas semanas es la fragilidad defensiva del conjunto ibicenco, que ha encajado en todos los partidos. Sin embargo, Jémez rechaza hablar de “desajustes defensivos” y lo relaciona más con la naturaleza del juego ofensivo que practica el equipo.

“Cuando tienes 600 pases por partido y un 90% de acierto, eso quiere decir que hay un 10% de pérdidas. Un 10% de 600 son 60. Aunque sean solo tres o cuatro pérdidas comprometidas, son jugadas muy claras para el rival. Ese error es intrínseco al juego y no lo vamos a quitar. Lo que sí debemos hacer es prever cuándo puede ocurrir una pérdida y colocarnos mejor antes. No es tanto un problema defensivo como de transición y de concentración”, señaló.

El preparador celeste insistió en que su equipo debe anticiparse más a las posibles pérdidas y estar “mejor colocados para no ser sorprendidos con balones a la espalda”. Aun así, recalcó que “los datos defensivos no son malos en volumen”, sino que “las pocas ocasiones del rival están siendo muy comprometidas”.

“No nos falta gente en el área”

Preguntado por si el equipo llega con suficiente presencia al área rival, Jémez fue contundente: “No, no es así. El otro día hicimos 66 centros, tiramos 14 veces dentro del área y 10 entre los tres palos. Esos números no me suenan a que haya poca gente en el área. Hablamos por números, no por sensaciones”.

El técnico defendió el equilibrio que busca entre ataque y defensa: “Mi número ideal es tener tres o cuatro jugadores en el área en cada jugada. No necesitamos siete. Si en alguna jugada rápida solo llegan un delantero y un extremo, puede pasar, pero normalmente llegamos con cuatro o cinco futbolistas al remate”.

“Antes ganábamos sin convencer; ahora jugamos mejor aunque no ganemos”

Jémez aseguró estar más satisfecho con la evolución del equipo que con los resultados. “Tenemos más control del juego, sabemos llevar el partido hacia donde nos interesa. El otro día contra el Nàstic hicimos mucho más para ganar que en Sevilla, donde ganamos. Hemos elegido un camino que quizá ahora no nos da los frutos esperados, pero es el que nos llevará a estar donde queremos”.

El técnico restó dramatismo a las últimas derrotas y recordó que “el equipo está a solo tres puntos del líder”: “Hay que tomárselo con relativa tranquilidad. Estamos en la jornada seis, y nadie va a ganar todos los partidos. Si no hay mejora, habrá cambios, como ha pasado siempre. Pero mientras tanto, este equipo va a jugar como a mí me dé la gana. Esa es nuestra forma”.

Un duelo “particular” en Torremolinos

De cara al encuentro en El Pozuelo, Jémez advirtió que será un partido “muy particular” por las características del campo y del rival. “Es un campo estrecho, donde habrá muchas segundas jugadas. Es más difícil tener el control del juego. Buscaremos a los jugadores más idóneos para jugar lo más práctico posible. A lo mejor no es el sitio para dar 600 pases. Allí el error se paga más caro”, explicó.

El entrenador avanzó que habrá “algún cambio” en el once, condicionado también por las bajas de jugadores como Fran Castillo o Tamir.

Sobre el mediapunta andaluz, al que una lesión le ha impedido debutar esta temporada, Jémez lamentó su larga ausencia: “Tuvo una pequeña rotura en el tendón del isquio. Lo que debía ser una baja de cinco o seis semanas se ha ido casi a tres meses. Es una lesión traicionera, pero esperamos que la próxima semana pueda entrar ya con el grupo”.

“La edad no es un problema; el físico tampoco”

Otro de los temas abordados fue la veteranía del equipo, que presenta una de las edades medias más altas del grupo. “No miro la edad para poner a los jugadores. Tener gente veterana te da experiencia, pero el control del juego depende más de la idea, la calidad y la manera de hacer las cosas”, explicó.

En cuanto al aspecto físico, fue claro: “No veo al equipo con problemas de intensidad. El otro día atacamos hasta el final, igual que frente al Atlético de Madrid. Si un jugador no aguanta, ahí está el entrenador para dosificarlo. Pero físicamente estamos muy bien”.

Competencia interna y jugadores pendientes de su oportunidad

Sobre futbolistas como Joao o David García, que han tenido menos minutos, Jémez se mostró satisfecho con su trabajo diario: “Están entrenando muy bien. No les ha tocado aún, pero pueden entrar en cualquier momento. Están haciendo lo que tienen que hacer: entrenar fuerte y ponerme las cosas difíciles”.

De David del Pozo, en concreto, destacó su versatilidad: “Para mí es un ‘6’, pero puede jugar también de ‘8’. Tiene buena llegada y buen disparo. Lo puedo usar en cualquiera de las dos posiciones y siempre rinde”.

La UD Ibiza llega a esta séptima jornada con la obligación de transformar sus buenas sensaciones en resultados. Paco Jémez mantiene la fe en el proceso: “Cuando los números son buenos y el juego es bueno, los resultados acabarán llegando. El camino está claro y no lo vamos a cambiar”.