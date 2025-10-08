UD Ibiza: ¿Un equipo veterano en declive?

La UD Ibiza atraviesa su momento más delicado desde que comenzó la temporada en el Grupo 2 de Primera Federación. El conjunto celeste, dirigido por Paco Jémez, ha encadenado cuatro jornadas sin ganar y dos derrotas consecutivas en las que no solo ha dejado escapar los puntos, sino que tampoco ha logrado ver portería. En total, los ibicencos han encajado cuatro goles en estos dos últimos encuentros, confirmando una tendencia negativa que empieza a generar inquietud en Can Misses.

El cuadro pitiuso solo ha sumado dos puntos de los últimos 12 posibles, situándose entre los peores equipos del grupo en el último mes. De hecho, según los datos de la cuenta especializada 'Stats1ªRFEF', únicamente el Hércules CF presenta peores registros en las últimas cuatro jornadas. La falta de eficacia ofensiva y cierta fragilidad defensiva están penalizando a un equipo diseñado para pelear por los puestos altos y que, de momento, no encuentra el equilibrio.

Experiencia sin autoridad

Una de las grandes paradojas que rodea al mal inicio de la formación isleña es la edad media de sus alineaciones. La UD Ibiza presenta el once titular más veterano de todo el Grupo 2, con una media de 29,53 años en la última jornada, por encima de Marbella (29,07) y Real Murcia (27,20). El bloque con más experiencia y madurez de la competición, llamado a pelear por el ascenso directo, acumula números de descenso.

El dato contrasta con la teórica experiencia y jerarquía que debería aportar un grupo con futbolistas contrastados como Unai Medina (35 años), Bebé (35), Álex Gallar (33), Nacho (30), Josep Señé (33), Ernesto Gómez (31) o Fede Vico (31). Sin embargo, esa veteranía no se está traduciendo en solidez ni en autoridad sobre el terreno de juego. El Ibiza no logra imponer su ritmo, ni intimidar a sus rivales, que le han superado en intensidad y velocidad en varios tramos de los últimos partidos.

Paco Jémez ha mantenido confianza en su bloque más experimentado, pero los resultados invitan a pensar que el equipo necesita un revulsivo en forma de frescura y energía. Entre los más jóvenes, solo José Albert (21 años) está teniendo protagonismo. Futbolistas sub-23 como Sergio Díez (22) o Iván del Olmo (21) han tenido una participación muy limitada, mientras que otros como David García o João Fersura todavía no han debutado.

Mucho nombre, poco gol

El problema más evidente del equipo de Paco Jémez en este tramo del campeonato ha sido la falta de eficacia ofensiva. En las últimas cuatro jornadas, el conjunto celeste solo ha marcado dos tantos y ha terminado dos encuentros consecutivos sin anotar. A pesar de contar con jugadores de talento y experiencia en ataque como Bebé, Gallar o Ernesto Gómez, el equipo genera poco peligro real y depende demasiado de acciones aisladas o de su capacidad individual.

Bebé, con dos dianas, sigue siendo el máximo goleador, seguido por Gallar y Ernesto, con una cada uno. Sin embargo, el delantero que está gozando de la máxima confianza de Jémez, el francés Sofiane, parece peleado con el gol, y Davo, el más aclamado por la afición, suma un tanto saltando siempre desde el banquillo.

Números preocupantes

Otra estadística que deja a las claras el errático inicio de los celestes en Liga es que refleja los minutos ganando, empatando o perdiendo. Con un total de 221, la UD Ibiza es el tercer equipo del grupo que más minutos marcha por detrás en el marcador, solo superado por el Juventud Torremolinos (229), su próximo rival, y por el Villarreal B (265). Gracias a las dos victorias que logró en las primeras jornadas, la UD Ibiza se mantiene en una discreta séptima plaza en cuanto a minutos ganando, con 157.

A pesar de todo, el margen para revertir la situación sigue abierto. El campeonato apenas ha superado su primer mes y medio de competición y el cuadro ibicenco dispone de tiempo y recursos para enderezar el rumbo. Pero la tendencia negativa preocupa: el equipo transmite una sensación de bloque pesado, previsible y con poca chispa, muy alejada de la idea de fútbol dinámico y agresivo que caracteriza a los equipos de Paco Jémez.

El técnico cordobés deberá encontrar el equilibrio entre experiencia y juventud, introducir variantes tácticas y, sobre todo, activar la motivación y el ritmo competitivo de una plantilla llamada a ser protagonista.