La UD Ibiza se vuelve a ir de 'copas' a Cuenca

La UD Ibiza ya conoce a su primer rival en la Copa del Rey Mapfre 2025/26. El conjunto celeste, que milita en Primera Federación, se medirá a domicilio al CD Quintanar del Rey, recién ascendido a Segunda Federación, en una eliminatoria que se disputará a partido único entre el 28 y el 30 de octubre en el Estadio San Marcos, de la localidad conquense. La fecha y la hora del encuentro están todavía por definir.

El enfrentamiento responde al criterio habitual del torneo del KO, que empareja a los equipos de categorías superiores con clubes modestos, siendo estos últimos los que ejercen como locales. En este caso, la UD Ibiza deberá desplazarse hasta Cuenca por segundo año consecutivo para afrontar un duelo en el que, pese a su teórica superioridad, no podrá confiarse ante un rival motivado y con ganas de dar la sorpresa. Los ibicencos han caído en primera ronda en los dos últimos ejercicios ante rivales de inferior categoría, el más reciente frente al Conquense tras perder por 1-0.

Dos realidades distintas

El arranque liguero de ambos equipos refleja el diferente momento en que llegan a esta eliminatoria.

La UD Ibiza, encuadrada en el Grupo 2 de Primera Federación, ha tenido un inicio irregular. Tras seis jornadas disputadas, el conjunto ibicenco ocupa la undécima posición, con ocho puntos (dos victorias, dos empates y dos derrotas). Su balance goleador es de seis tantos a favor y ocho en contra, un dato que evidencia cierta falta de pegada en ataque y algunos desajustes defensivos tras encadenar cuatro jornadas sin ganar. El último tropiezo se produjo en casa ante el Gimnàstic de Tarragona (0-2).

Por su parte, el CD Quintanar del Rey vive un inicio más complicado en su estreno en Segunda Federación (Grupo 5). El conjunto conquense, que logró el histórico ascenso el pasado curso, se encuentra en la decimoquinta posición, con cuatro puntos en cinco partidos (una victoria, un empate y tres derrotas). En su último compromiso cayó por 0-1 ante el CD Coria, aunque su rendimiento competitivo, especialmente como local, ha sido digno ante rivales experimentados en la categoría.

Análisis de la eliminatoria

Sobre el papel, la UD Ibiza parte como clara favorita. La diferencia de categoría y el potencial de su plantilla —diseñada para pelear por el ascenso al fútbol profesional— la sitúan un peldaño por encima. Sin embargo, la Copa del Rey suele ser terreno propicio para las sorpresas, y los conjuntos de menor rango suelen crecer cuando reciben a un rival de prestigio en su campo. La UD Ibiza lo ha sufrido en carnes propias.

El San Marcos, donde el Quintanar del Rey se hace fuerte gracias a su ambiente y su terreno de juego de dimensiones ajustadas, puede ser un factor determinante. La presión del público local y el entusiasmo del equipo conquense obligarán al Ibiza a mostrar una versión seria y concentrada desde el inicio si quiere evitar sobresaltos.

Valoración de Paco Jémez

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, valoró en declaraciones al club el emparejamiento con el Quintanar del Rey y subrayó la importancia de afrontar el duelo con la máxima concentración: “Sabemos que va a ser un partido complicado, donde ellos van a hacer valer su condición de local, con su gente. Es una competición muy ilusionante para todos, también para nosotros, porque llevamos cayendo en primera ronda demasiados años seguidos y nos gustaría hacer un papel muy digno en nuestra Copa. Queremos regalarle unos buenos partidos a nuestra afición”.

El técnico celeste insistió en que el equipo debe preparar la cita con total seriedad: “Estos partidos hay que tomárselos muy en serio, si no suelen acabar mal, y ese error no lo podemos cometer. Vamos a un sitio donde nos van a poner las cosas muy difíciles y tendremos que dar nuestra mejor versión si queremos pasar de ronda y seguir adelante”.

Jémez concluyó mostrando su ambición y la ilusión del vestuario: “Ya tenemos muy en mente esa fecha. Vamos a prepararlo con mucha ilusión para hacer un buen partido allí y poder seguir adelante en esta competición”.