La UD Ibiza quiere recuperar la alegría ante el Nàstic

La UD Ibiza arranca el mes de octubre sin margen de error. El equipo ibicenco, sexto clasificado con ocho puntos tras cinco jornadas, recibe este sábado (18.30 horas, Palladium Can Misses) al Nàstic de Tarragona en un duelo entre dos aspirantes al ascenso en el encuentro correspondiente a la jornada 6 del Grupo 2 de Primera RFEF.

El conjunto de Paco Jémez, que hoy se convertirá en el técnico con más encuentros en el banquillo celeste (55), llega a esta cita con una dinámica negativa tras tres encuentros consecutivos sin conseguir la victoria, en los que ha empatado dos (Marbella y Antequera) y ha sido derrotado en la última jornada en la visita ante el Atlético de Madrid B, que venció a los celestes en su partido más gris de la temporada. Previamente, los pitiusos protagonizaron un gran inicio con dos victorias ante Sevilla B (1-2) y Hércules (2-1).

Enfrente tendrá a un Nàstic de Tarragona que aterriza en Ibiza con siete puntos y siendo el equipo más goleado de toda la liga, con ocho tantos encajados. Los pupilos de Luis César llegan a Can Misses con la moral alta tras el contundente triunfo ante el Eldense, al que derrotaron por 3-0 en el Nou Estadi de Tarragona gracias a una gran segunda parte en la que anotaron tres goles en diez minutos. Fuera de casa, los tarraconenses solo han cosechado un punto de seis posibles tras empatar en el feudo del Real Betis B y caer ante un recién ascendido, el CE Europa, por 2-0. Una de las claves del partido estará en las defensas, que es donde más sufren dos equipos que cuentan con mucha pegada arriba, por lo que, presumiblemente, será un partido con goles. El que consiga mantener la solidez defensiva tendrá bastantes papeletas para conseguir un triunfo que se antoja imprescindible para no descolgarse de los puestos de arriba.

Los ibicencos tratarán de cosechar una victoria que les aporte una inyección de moral para afrontar las próximas dos jornadas en las que visitarán al Torremolinos y al Real Murcia. Estos equipos se han enfrentado dos veces en el grupo de ascenso de la temporada 20-21, y los ibicencos vencieron ambos partidos (4-0 y 0-1) en una campaña recordada con alegría por la afición celeste, ya que culminó con el histórico ascenso a Segunda División.

Para este partido, la UD Ibiza seguirá sin poder contar con la que ha sido una de las sensaciones de la pretemporada, Fran Castillo, que sigue recuperándose de una lesión que se está alargando en el tiempo. El mediapunta ya ha empezado a correr, según avanzó Paco Jémez el jueves en la rueda de prensa previa al partido, por lo que su regreso todavía tendrá que esperar. Tampoco entró en la convocatoria Tamir Glazer, baja de última hora con unas molestias en los isquiotibiales. El conjunto tarraconense, por su parte, afrontará la cita de hoy con las bajas de Moi Delgado y Kaptoum.

César: «La UD Ibiza es un rival importante»

Luis César, entrenador del Nàstic, analizó en la previa del partido las claves que necesita su equipo para sacar algo positivo de Can Misses. El técnico grana declaró que tienen «que hacer sufrir al rival con la pelota, no sólo defender bien», ya que «si la UD Ibiza recupera la pelota pronto y en su campo está feliz, es un buen equipo presionando sin pelota y le gusta tener la posesión», y tiene «jugadores de calidad, con experiencia en categorías profesionales», lo que le hace ser «un rival importante». César es ambicioso y declara que sus jugadores saldrán a morder a los ibicencos: «Tenemos que querer nosotros la pelota y ser valientes, sabiendo que el duelo tendrá sus momentos».